"Будущее Европы определяется в Украине". Президент Литвы призвал увеличить помощь

"Будущее Европы определяется в Украине. Мы обязаны продолжать поддерживать Украину всеми средствами. Здесь нет места усталости от войны", – написал он.
Второй пункт – необходимо добиться ответственности за преступление агрессии и помочь Украине восстановиться.
Также Науседа сказал о том, что Запад должен увеличить наши инвестиции в собственную безопасность и оборону. По его мнению, минимум 2% ВВП на расходы на оборону является обязательным.
Энергетическая независимость от России имеет решающее значение для укрепления европейской безопасности, подчеркнул Науседа. Он отметил, что сила союзников – в единстве.
- We must scale up our investments in own security & defense. At least 2% GDP for defense spending is a must.— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) January 17, 2023
- Energy independence from Russia is crucial for strengthening European security.
- Unity of the allies is shatterproof. It‘s our strength.
Президент Литвы призвал увеличить поддержку Украине – об этом он говорит в видео, опубликованном на странице Всемирного экономического форума в Twitter.
"Если мы сумеем увеличить поддержку Украины, в первую очередь в военной сфере, то победа будет и ждать ее будет недолго", – сказал Науседа.
.@GitanasNauseda, President of Lithuania, says that countries have stayed united. He explains that this unity is also productive #wef23 pic.twitter.com/wVmPewjlnQ— World Economic Forum (@wef) January 17, 2023
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.