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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будущее Европы определяется в Украине". Президент Литвы призвал увеличить помощь

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Науседа высказался о военной помощи Украине
Науседа высказался о военной помощи Украине
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал ключевые моменты своей речи на дискуссии на Всемирном экономическом форуме 2023 "В защиту Европы". Об этом он написал в Twitter 17 января.

"Будущее Европы определяется в Украине. Мы обязаны продолжать поддерживать Украину всеми средствами. Здесь нет места усталости от войны", – написал он.

Второй пункт – необходимо добиться ответственности за преступление агрессии и помочь Украине восстановиться.

Также Науседа сказал о том, что Запад должен увеличить наши инвестиции в собственную безопасность и оборону. По его мнению, минимум 2% ВВП на расходы на оборону является обязательным.

Энергетическая независимость от России имеет решающее значение для укрепления европейской безопасности, подчеркнул Науседа. Он отметил, что сила союзников – в единстве.

Президент Литвы призвал увеличить поддержку Украине – об этом он говорит в видео, опубликованном на странице Всемирного экономического форума в Twitter. 

"Если мы сумеем увеличить поддержку Украины, в первую очередь в военной сфере, то победа будет и ждать ее будет недолго", – сказал Науседа.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. В этом году она должна составить около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Теги: Украина, Всемирный экономический форум, Литва, военная помощь, помощь, война России против Украины, Гитанас Науседа
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