"Будущее Европы определяется в Украине". Президент Литвы призвал увеличить помощь

"Будущее Европы определяется в Украине. Мы обязаны продолжать поддерживать Украину всеми средствами. Здесь нет места усталости от войны", – написал он.

Второй пункт – необходимо добиться ответственности за преступление агрессии и помочь Украине восстановиться.

Также Науседа сказал о том, что Запад должен увеличить наши инвестиции в собственную безопасность и оборону. По его мнению, минимум 2% ВВП на расходы на оборону является обязательным.

Энергетическая независимость от России имеет решающее значение для укрепления европейской безопасности, подчеркнул Науседа. Он отметил, что сила союзников – в единстве.

- We must scale up our investments in own security & defense. At least 2% GDP for defense spending is a must.

- Energy independence from Russia is crucial for strengthening European security.

- Unity of the allies is shatterproof. It‘s our strength. — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) January 17, 2023

Президент Литвы призвал увеличить поддержку Украине – об этом он говорит в видео, опубликованном на странице Всемирного экономического форума в Twitter.

"Если мы сумеем увеличить поддержку Украины, в первую очередь в военной сфере, то победа будет и ждать ее будет недолго", – сказал Науседа.

.@GitanasNauseda, President of Lithuania, says that countries have stayed united. He explains that this unity is also productive #wef23 pic.twitter.com/wVmPewjlnQ — World Economic Forum (@wef) January 17, 2023