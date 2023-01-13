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"Агрессор должен быть разбит именно на украинской земле". Зеленский выступил перед парламентом Литвы

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Зеленский дистанционно получил премию от литовского Сейма
Зеленский дистанционно получил премию от литовского Сейма
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Литвы, где прошла церемония вручения ему Премии свободы. Об этом сообщает сайт президента 13 января.

"Хочу поблагодарить за то, что вы ни минуты не изменяли свободе, и не только в течение этих 323 дней жестокой и бесчеловечной российской войны, когда мы постоянно чувствуем вашу поддержку, но и в течение многих лет, когда свободные сердца литовцев и литовский путь в объединенную Европу вдохновляли многих людей в разных странах, когда-то порабощенных Россией. Литва есть и, уверен, будет одним из самых искренних защитников свободы. Это лучшее чествование памяти и подвига героев, победивших империю в эти зимние дни 32 года назад", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что в настоящее время Украина и Европа также движутся к финальной победе над империей. Он заявил, что Россия после завершения войны однозначным поражением больше не сможет диктовать ничего народам Европы.

"Вспомните февраль прошлого года. Вспомните наступление русских войск на Киев, Мариуполь, Харьков, Чернигов. Это было больше, чем попытка России захватить нашу территорию. Посягая на наши города, они имели в виду города других независимых государств Европы. Идя на Киев, они мечтали пойти и на Вильнюс, и на Ригу, и на Варшаву, и на Прагу, и на Кишинев. Они хотели, чтобы наша с вами свобода пала. Но это они падут. И сейчас у них все меньше таких мечтаний. Они теряют силу, которой так кичились. Они говорят только о том, удастся ли им не проиграть", – сказал он.

При этом Зеленский отметил, что этого недостаточно. По его словам, необходимо, чтобы ни у одного агрессора больше не было возможности думать о чем-то подобном, поэтому победа должна быть однозначной.

"Агрессор должен быть разбит – именно на украинской земле, куда он пришел. Чтобы не пришлось еще потом воевать на землях других народов Европы. И чтобы сейчас Россия не получила передышки, не успела адаптироваться и не смогла восстановить силы. Этот год – решающий. Когда вашим людям пришлось защищать свою национальную жизнь от советского реванша, было невозможно растягивать это во времени. Надо было действовать здесь и сейчас. Теперь мы нуждаемся в еще большей мобилизованности во всем свободном мире. Нам нужны безотлагательные решения всей антивоенной коалиции. Новые оборонные решения, позволяющие нашим воинам отбросить российскую армию с нашей земли", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для победы Украине нужна военная помощь, в том числе современные танки и артиллерия, а также новые санкционные решения против РФ. Кроме того, необходим трибунал, который сможет привлечь к ответственности виновных в этой войне, сказал президент. Он поблагодарил народ Литвы за то, что он в этом помогает.

"Действия, которые видит Украина от Литвы, неизменны. Действия, которые помогают нам освобождать наши города и деревни от российской оккупации. Действия, помогающие нам защищать наших людей от российских ракет и бомб. А также действия, приближающие полноправную интеграцию Украины и институтов объединенной, свободной и мирной Европы. И мы очень ждем Вильнюсский саммит НАТО. Знаем, что он может стать судьбоносным для всего нашего евроатлантического сообщества. Сделаем все, чтобы саммит таковым и был", – сказал Зеленский.

Контекст:

Сейм Литвы присудил президенту Украины Владимиру Зеленскому Премию свободы 2022 года. Издание Delfi сообщало, что Зеленский примет участие в церемонии вручения дистанционно, а статуэтку передадут послу Украины в Литве.

Ежегодно присуждаемая Премия свободы направлена на оценку достижений и вклада отдельных лиц и организаций в защиту прав человека, развитие демократии, содействие межгосударственному сотрудничеству и борьбу за свободное самоопределение и суверенитет народов Восточной и Центральной Европы. Награда традиционно вручается в День защитников свободы – 13 января.

Теги: Россия, Литва, военная помощь, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, саммит НАТО
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