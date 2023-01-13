Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Последний раз Джонсон был в Киеве 24 августа 2022 года Фото: ЕРА

По данным издания, Борис Джонсон рассказал друзьям, что хочет снова приехать, чтобы публично показать поддержку борющейся с оккупантами Украине.

Источники газеты в Украине подтвердили планы Джонсона, но заявили, что не знают конкретных дат визита. Подчеркнув, что Зеленский и бывший глава британского правительства считают друг друга друзьями.

По информации издания, планы Джонсона вызвали "беспокойство" среди его высокопоставленных коллег по Консервативной партии. Есть шансы, что такая поездка может снизить авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака, считают они.

Председатель специального комитета Палаты общин по обороне консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что Джонсон "не должен вмешиваться" в официальные отношения между двумя странами.

"Борис не должен оставлять сомнений в том, что он полностью поддерживает [Сунака], и его визит не должен мешать официальным связям Лондона и Киева", – цитирует его The Guardian.