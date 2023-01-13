ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последний раз Джонсон был в Киеве 24 августа 2022 года
Последний раз Джонсон был в Киеве 24 августа 2022 года
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готовится приехать в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом британская The Guardian пишет 12 января со ссылкой на анонимные источники.

По данным издания, Борис Джонсон рассказал друзьям, что хочет снова приехать, чтобы публично показать поддержку борющейся с оккупантами Украине.

Источники газеты в Украине подтвердили планы Джонсона, но заявили, что не знают конкретных дат визита.  Подчеркнув, что Зеленский и бывший глава британского правительства считают друг друга друзьями.

По информации издания, планы Джонсона вызвали "беспокойство" среди его высокопоставленных коллег по Консервативной партии. Есть шансы, что такая поездка может снизить авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака, считают они.

Председатель специального комитета Палаты общин по обороне консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что Джонсон "не должен вмешиваться" в официальные отношения между двумя странами.

"Борис не должен оставлять сомнений в том, что он полностью поддерживает [Сунака], и его визит не должен мешать официальным связям Лондона и Киева", – цитирует его The Guardian.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа 2022 года. Кроме официальной встречи они с Зеленским прогулялись по центру столицы, не смотря на ракетную угрозу.

Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

Теги: Киев, Украина, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Консервативная партия Великобритании, визит, Риши Сунак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter СМИ
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненый на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненый на фронте актер Линартович
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (191575)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (150509)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (149705)
4
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (73042)
5
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (56694)
6
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (45698)
7
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (44344)
8
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото (41447)
 
 
 
 