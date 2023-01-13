Джонсон планирует в ближайшие месяцы посетить Украину и встретиться с Зеленским – СМИ

По данным издания, Борис Джонсон рассказал друзьям, что хочет снова приехать, чтобы публично показать поддержку борющейся с оккупантами Украине.
Источники газеты в Украине подтвердили планы Джонсона, но заявили, что не знают конкретных дат визита. Подчеркнув, что Зеленский и бывший глава британского правительства считают друг друга друзьями.
По информации издания, планы Джонсона вызвали "беспокойство" среди его высокопоставленных коллег по Консервативной партии. Есть шансы, что такая поездка может снизить авторитет действующего премьер-министра Риши Сунака, считают они.
Председатель специального комитета Палаты общин по обороне консерватор Тобиас Эллвуд заявил, что Джонсон "не должен вмешиваться" в официальные отношения между двумя странами.
"Борис не должен оставлять сомнений в том, что он полностью поддерживает [Сунака], и его визит не должен мешать официальным связям Лондона и Киева", – цитирует его The Guardian.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа 2022 года. Кроме официальной встречи они с Зеленским прогулялись по центру столицы, не смотря на ракетную угрозу.
Зеленский в интервью BBC 7 октября заявил, что Украина чувствует поддержку как со стороны британского общества, так и со стороны руководства Соединенного Королевства, а с бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном были еще и "отдельные человеческие отношения – как говорят, психотип или химия".
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".