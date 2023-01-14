Зеленский: Полноценность Европы – это, в частности, полноценность интеграции с Украиной

Зеленский отметил, что участвовал в специальном торжественном заседании литовского Сейма.
"Литва отметила День защитников свободы – годовщину январских событий 1991 года, когда люди защитили независимость своего государства от попыток тогдашней Москвы сохранить контроль над Литвой. И это было очень символическое заседание, очень эмоциональное", – сказал президент.
Он поблагодарил "литовских братьев" за все их действия в поддержку Украины и все слова о героизме украинцев, которые звучали и будут звучать в Литве.
"Сегодня очень явно чувствовалось одно из самых больших наших достижений за прошедшее после 24 февраля время, а именно: контекст европейской свободы, контекст целостности европейского объединения просто невозможно теперь представить без Украины. Полноценность Европы – это, в частности, полноценность интеграции с Украиной. Сделаем все, чтобы реализовать это в конкретных решениях европейского сообщества", – подчеркнул Зеленский.
13 января отмечается День защитников свободы Литвы. В этот день в 1991 году при штурме советскими войсками телебашни и телецентра в Вильнюсе погибло 14 человек. В память о защитниках свободы Литвы 12-го и 13 января проходит ряд памятных мероприятий.
В частности, 13 января в Сейме вручают премию Свободы, лауреатом которой в этом году стал Зеленский.