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Зеленский: Полноценность Европы – это, в частности, полноценность интеграции с Украиной

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Зеленский выступал с обращением к литовскому Сейму 13 января, когда отмечается День защитников свободы Литвы
Зеленский выступал с обращением к литовскому Сейму 13 января, когда отмечается День защитников свободы Литвы
Фото: president.gov.ua

Целостность Европы и контекст европейской свободы уже невозможно представить без Украины, считает президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в вечернем обращении 13 января, опубликованном его пресс-службой.

Зеленский отметил, что участвовал в специальном торжественном заседании литовского Сейма.

"Литва отметила День защитников свободы – годовщину январских событий 1991 года, когда люди защитили независимость своего государства от попыток тогдашней Москвы сохранить контроль над Литвой. И это было очень символическое заседание, очень эмоциональное",  – сказал президент.

Он поблагодарил "литовских братьев" за все их действия в поддержку Украины и все слова о героизме украинцев, которые звучали и будут звучать в Литве.

"Сегодня очень явно чувствовалось одно из самых больших наших достижений за прошедшее после 24 февраля время, а именно: контекст европейской свободы, контекст целостности европейского объединения просто невозможно теперь представить без Украины. Полноценность Европы – это, в частности, полноценность интеграции с Украиной. Сделаем все, чтобы реализовать это в конкретных решениях европейского сообщества", – подчеркнул Зеленский. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1629652937475743/


Контекст:

13 января отмечается День защитников свободы Литвы. В этот день в 1991 году при штурме советскими войсками телебашни и телецентра в Вильнюсе погибло 14 человек. В память о защитниках свободы Литвы 12-го и 13 января проходит ряд памятных мероприятий. 

В частности, 13 января в Сейме вручают премию Свободы, лауреатом которой в этом году стал Зеленский.

Теги: Литва, Европейский союз, Владимир Зеленский, Европа, Сейм Литвы
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