Литва планирует передать Украине оборудование для борьбы с дронами

Науседа отметил, что уже скоро в Украину поступят зенитные установки малой дальности L-70 Фото: EPA

"Я не сомневаюсь, что в этом году мы сможем предоставить ряд противобеспилотных летательных аппаратов, которые ценятся украинскими солдатами и которые достигают значительных результатов на поле боя", – сказал он.

По словам литовского президента, возможности Литвы по производству антидронов в настоящее время весьма ограничены и должны быть увеличены, что требует организационных решений и инвестиций. Он надеется, что это удастся сделать, ведь антидроны нужны не только Украине, но и литовской армии.

Науседа также добавил, что уже скоро в Украину также поступят зенитные установки малой дальности L-70 и необходимые боеприпасы.