Литва планирует передать Украине оборудование для борьбы с дронами

"Я не сомневаюсь, что в этом году мы сможем предоставить ряд противобеспилотных летательных аппаратов, которые ценятся украинскими солдатами и которые достигают значительных результатов на поле боя", – сказал он.
По словам литовского президента, возможности Литвы по производству антидронов в настоящее время весьма ограничены и должны быть увеличены, что требует организационных решений и инвестиций. Он надеется, что это удастся сделать, ведь антидроны нужны не только Украине, но и литовской армии.
Науседа также добавил, что уже скоро в Украину также поступят зенитные установки малой дальности L-70 и необходимые боеприпасы.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. На следующий год запланированная поддержка составляет около €40 млн.
В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.