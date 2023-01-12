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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва планирует передать Украине оборудование для борьбы с дронами

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Науседа отметил, что уже скоро в Украину поступят зенитные установки малой дальности L-70
Науседа отметил, что уже скоро в Украину поступят зенитные установки малой дальности L-70
Фото: EPA

Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, которого цитирует LRT.

"Я не сомневаюсь, что в этом году мы сможем предоставить ряд противобеспилотных летательных аппаратов, которые ценятся украинскими солдатами и которые достигают значительных результатов на поле боя", – сказал он.

По словам литовского президента, возможности Литвы по производству антидронов в настоящее время весьма ограничены и должны быть увеличены, что требует организационных решений и инвестиций. Он надеется, что это удастся сделать, ведь антидроны нужны не только Украине, но и литовской армии.

Науседа также добавил, что уже скоро в Украину также поступят зенитные установки малой дальности L-70 и необходимые боеприпасы.

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе против российских оккупантов. В 2022 году военная поддержка Литвы составила €283 млн, сообщили в минобороны страны. На следующий год запланированная поддержка составляет около €40 млн.

В частности, Украина в 2022 году получила от Литвы гаубицы калибра 105 мм и бронетранспортеры М113.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Литва, война, помощь, боеприпасы, война России против Украины, Гитанас Науседа
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