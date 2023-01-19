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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба и Резников в совместном заявлении запросили у стран-партнеров поставки танков Leopard 2

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Украина нуждается в танках Leopard 2 для успешной деоккупации, заявили Резников и Кулеба
Украина нуждается в танках Leopard 2 для успешной деоккупации, заявили Резников и Кулеба
Фото: EPA

Существует острая необходимость в танках для Вооруженных сил Украины. В связи с этим министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.

Текст совместного заявления министров обнародовали 19 января пресс-службы Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины.

В документе отмечается, что для укрепления оборонного потенциала Украины сделано уже очень многое, однако РФ сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники.

"Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень. Одна из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных сил Украины сегодня – это улучшение их обеспечения современной бронированной техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов", – подчеркнули министры.

Они отметили, что российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины, добавив, что Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Вследствие этого попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил, "очень реальна", – заявили Резников и Кулеба.

"Мы приветствуем смелое и своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – говорится в их совместном  заявлении.

Министры также обратились ко всем перечисленным и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и сделать свой практический вклад в эту инициативу.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.

Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.

Шольц, по данным немецких СМИ, сказал 18 января в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что ФРГ готова поставить в Украину танки Leopard 2 при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора. В Пентагоне 18 января заметили, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться.

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