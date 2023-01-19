Кулеба и Резников в совместном заявлении запросили у стран-партнеров поставки танков Leopard 2

Текст совместного заявления министров обнародовали 19 января пресс-службы Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел Украины.

В документе отмечается, что для укрепления оборонного потенциала Украины сделано уже очень многое, однако РФ сохраняет значительное преимущество в количестве войск, вооружений и военной техники.

"Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень. Одна из особо острых и наиболее неотложных потребностей Вооруженных сил Украины сегодня – это улучшение их обеспечения современной бронированной техникой и усиление их огневых и маневренных способностей с помощью танков западных образцов", – подчеркнули министры.

Они отметили, что российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины, добавив, что Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Вследствие этого попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил, "очень реальна", – заявили Резников и Кулеба.

"Мы приветствуем смелое и своевременное решение Великобритании о передаче Украине первого эскадрона танков Challenger 2. Но этого недостаточно для достижения оперативных целей. Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – говорится в их совместном заявлении.

Министры также обратились ко всем перечисленным и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и сделать свой практический вклад в эту инициативу.