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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США надеются изменить динамику войны в Украине новыми поставками оружия, но без танков Abrams – Пентагон

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Abrams это очень сложная техника, дорогая и на ней трудно тренироваться, заявил Каль
Abrams – это очень сложная техника, дорогая и на ней трудно тренироваться, заявил Каль
Фото: defense.gov

США рассчитывают, что очередные поставки вооружений Украине для борьбы с Россией переломят ход войны. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил на брифинге, цитаты из которого 18 января приводит Reuters.

По его словам, анонсируя накануне новый пакет военной помощи, Вашингтон видит целью изменить динамику затяжных боев. Сейчас линия фронта в Украине "почти заморожена", считает он.

Каль отметил, что США сосредоточены на том, чтобы дать новые возможности Украине для следующей фазы конфликта и "действительно попытаться изменить эту динамику и сохранить импульс, который был у украинцев в конце лета и начале осени".

В то же время Каль заявил, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться. 

О том, что США объявят новый пакет военной помощи для Украины в конце текущей недели, 17 января сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. 

На вопрос, будут ли в новом пакете военной помощи танки, Кирби не ответил, заявив, что "не хочет опережать то, о чем мы еще не объявили", но, по его словам, США сосредоточены "на попытке убедиться, что дают Украине то, что ей нужно в борьбе, которую она ведет".

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Об этом 18 января сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По его данным, Шольц сказал это в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд. 

Теги: США, Германия, Украина, Джо Байден, Пентагон, танки, Вашингтон, военная помощь, война России против Украины, Джон Кирби, Олаф Шольц, Колин Каль, Leopard
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