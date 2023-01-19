США надеются изменить динамику войны в Украине новыми поставками оружия, но без танков Abrams – Пентагон

По его словам, анонсируя накануне новый пакет военной помощи, Вашингтон видит целью изменить динамику затяжных боев. Сейчас линия фронта в Украине "почти заморожена", считает он.
Каль отметил, что США сосредоточены на том, чтобы дать новые возможности Украине для следующей фазы конфликта и "действительно попытаться изменить эту динамику и сохранить импульс, который был у украинцев в конце лета и начале осени".
В то же время Каль заявил, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться.
О том, что США объявят новый пакет военной помощи для Украины в конце текущей недели, 17 января сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
На вопрос, будут ли в новом пакете военной помощи танки, Кирби не ответил, заявив, что "не хочет опережать то, о чем мы еще не объявили", но, по его словам, США сосредоточены "на попытке убедиться, что дают Украине то, что ей нужно в борьбе, которую она ведет".
Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Об этом 18 января сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
По его данным, Шольц сказал это в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской армии. В частности, Вашингтон оказывает Украине военную помощь.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена по состоянию на 6 января 2023 года. С 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более $27 млрд, в том числе с 24 февраля 2022 года – на сумму более $24,2 млрд.