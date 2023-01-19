США надеются изменить динамику войны в Украине новыми поставками оружия, но без танков Abrams – Пентагон

Abrams – это очень сложная техника, дорогая и на ней трудно тренироваться, заявил Каль Фото: defense.gov

По его словам, анонсируя накануне новый пакет военной помощи, Вашингтон видит целью изменить динамику затяжных боев. Сейчас линия фронта в Украине "почти заморожена", считает он.

Каль отметил, что США сосредоточены на том, чтобы дать новые возможности Украине для следующей фазы конфликта и "действительно попытаться изменить эту динамику и сохранить импульс, который был у украинцев в конце лета и начале осени".

В то же время Каль заявил, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться.

О том, что США объявят новый пакет военной помощи для Украины в конце текущей недели, 17 января сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

На вопрос, будут ли в новом пакете военной помощи танки, Кирби не ответил, заявив, что "не хочет опережать то, о чем мы еще не объявили", но, по его словам, США сосредоточены "на попытке убедиться, что дают Украине то, что ей нужно в борьбе, которую она ведет".

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Об этом 18 января сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

По его данным, Шольц сказал это в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.