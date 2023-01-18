Шольц готов дать Украине танки, если США сделают то же самое – СМИ

Шольц и Байден поговорили о танках для Украины, пишут СМИ Фото: EPA

Издание пишет, что об этом Шольц сказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.

Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку в вопросе военной поддержки Украины, напоминает издание.