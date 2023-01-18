Шольц готов дать Украине танки, если США сделают то же самое – СМИ

Издание пишет, что об этом Шольц сказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.
Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку в вопросе военной поддержки Украины, напоминает издание.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.
Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.