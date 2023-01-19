Зеленский рассчитывает на производство Украиной танков

Трансляция мероприятия велась в YouTube.
"Мы в Украине ждем поддержки партнеров, но и рассчитываем на свои силы. И поэтому занимаемся соответствующим производством. О деталях не готов говорить, чтобы не готовить нашего соседа", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о предоставлении союзниками Украине танков западного образца.
Госконцерн "Укроборонпром" в ноябре прошлого года заявлял, что Украина будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами – членами НАТО.
Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC.
Первой страной, которая решила предоставить Украине основные танки западного образца, стала Великобритания. 14 танков Challenger 2, а также гаубицы, бронемашины и снаряды вошли в пакет помощи, о котором объявили 16 января.
Кроме того, 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил о создании коалиции, которая передаст Украине немецкие танки Leopard. Польша является одним из участников коалиции и намерена передать Украине роту Leopard, сказал он. По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.