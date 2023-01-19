Зеленский рассчитывает на производство Украиной танков

Трансляция мероприятия велась в YouTube.

"Мы в Украине ждем поддержки партнеров, но и рассчитываем на свои силы. И поэтому занимаемся соответствующим производством. О деталях не готов говорить, чтобы не готовить нашего соседа", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о предоставлении союзниками Украине танков западного образца.

Госконцерн "Укроборонпром" в ноябре прошлого года заявлял, что Украина будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами – членами НАТО.