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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассчитывает на производство Украиной танков

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Зеленский: Мы занимаемся соответствующим производством
Зеленский: Мы занимаемся соответствующим производством
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января на пресс-конференции в Киеве по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Украина занимается вопросом собственного производства танков.

Трансляция мероприятия велась в YouTube. 

"Мы в Украине ждем поддержки партнеров, но и рассчитываем на свои силы. И поэтому занимаемся соответствующим производством. О деталях не готов говорить, чтобы не готовить нашего соседа", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о предоставлении союзниками Украине танков западного образца.

Госконцерн "Укроборонпром" в ноябре прошлого года заявлял, что Украина будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с шестью странами – членами НАТО.

Контекст:

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC. 

Первой страной, которая решила предоставить Украине основные танки западного образца, стала Великобритания. 14 танков Challenger 2, а также гаубицы, бронемашины и снаряды вошли в пакет помощи, о котором объявили 16 января. 

Кроме того, 11 января президент Польши Анджей Дуда заявил о создании коалиции, которая передаст Украине немецкие танки Leopard. Польша является одним из участников коалиции и намерена передать Украине роту Leopard, сказал он. По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укроборонпром, танки, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины
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