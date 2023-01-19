Моравецкий о предоставлении Украине танков Leopard: Мы либо получим согласие Германии, либо начнем действовать самостоятельно

"Это решение имеет решающее значение для Украины. Вероятно, в феврале, согласно разным экспертным отчетам и анализам, [президент РФ Владимир] Путин готовится к новому наступлению. К этому времени украинцы должны перевооружиться и пополнить свои ресурсы там, где танки или БМП были выведены из строя. Вот почему для нас так важно, чтобы мы вместе с западноевропейскими странами доукомплектовали современные танковые бригады", – подчеркнул Моравецкий.
По его словам, Польша уже предложила Украине 14 танков.
"В то же время Варшава должна иметь гарантию того, что и другие также будут удовлетворять потребности [ВСУ]. Среди этих стран наименее активной пока остается Германия. Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы канцлер и Германия как можно скорее отреагировали на наше предложение", – отметил премьер-министр.
Он также добавил, что Польша и Германия договорились передать танки Украине совместно, однако этот вопрос является "второстепенным".
"Мы либо получим согласие [Германии], либо начнем действовать правильно самостоятельно. Здесь самое важное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно быстрее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы", – резюмировал Моравецкий.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии.
Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
Шольц, по данным немецких СМИ, сказал 18 января в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что ФРГ готова поставить в Украину танки Leopard 2 при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams. Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора. В Пентагоне 18 января заметили, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться.
Министр обороны Украины Алексей Резников и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 19 января призвали партнеров предоставить Украине Leopard 2, поскольку ВСУ испытывают острую необходимость в танках.