Моравецкий о предоставлении Украине танков Leopard: Мы либо получим согласие Германии, либо начнем действовать самостоятельно

"Это решение имеет решающее значение для Украины. Вероятно, в феврале, согласно разным экспертным отчетам и анализам, [президент РФ Владимир] Путин готовится к новому наступлению. К этому времени украинцы должны перевооружиться и пополнить свои ресурсы там, где танки или БМП были выведены из строя. Вот почему для нас так важно, чтобы мы вместе с западноевропейскими странами доукомплектовали современные танковые бригады", – подчеркнул Моравецкий.

По его словам, Польша уже предложила Украине 14 танков.

"В то же время Варшава должна иметь гарантию того, что и другие также будут удовлетворять потребности [ВСУ]. Среди этих стран наименее активной пока остается Германия. Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы канцлер и Германия как можно скорее отреагировали на наше предложение", – отметил премьер-министр.

Он также добавил, что Польша и Германия договорились передать танки Украине совместно, однако этот вопрос является "второстепенным".

"Мы либо получим согласие [Германии], либо начнем действовать правильно самостоятельно. Здесь самое важное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно быстрее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине, а значит, и безопасность всей Европы", – резюмировал Моравецкий.