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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон: Путин никогда не использует ядерное оружие, дайте Украине танки

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Джонсон: Фокусируйте внимание на Украине
Джонсон: Фокусируйте внимание на Украине
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин не решится использовать ядерное оружие, поэтому странам Запада не стоит бояться угроз с его стороны. Об этом 19 января в рамках "Украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Трансляция его выступления велась на YouТube-канале Victor Pinchuk Foundation.

"Он не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", – сказал Джонсон.

По его словам, Китай и Индия отвернутся от Путина в случае использования Россией ядерного оружия, поэтому "нужно прекратить думать об этом".

"Фокусируйте внимание на Украине, а не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила… HIMARS оказались очень эффективным [оружием], дайте им танки", – резюмировал Джонсон.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, ядерное оружие, танки, Борис Джонсон, война России против Украины
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