Джонсон: Путин никогда не использует ядерное оружие, дайте Украине танки

"Он не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой", – сказал Джонсон.

По его словам, Китай и Индия отвернутся от Путина в случае использования Россией ядерного оружия, поэтому "нужно прекратить думать об этом".

"Фокусируйте внимание на Украине, а не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила… HIMARS оказались очень эффективным [оружием], дайте им танки", – резюмировал Джонсон.