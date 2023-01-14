Арестович: В результате проигрыша в войне в России начнется смута и падение экономики. А дальше – "ножки Буша" в обмен на ядерное оружие

"Если проводить денуклеаризацию и ставить этот вопрос, то надо повторять ситуацию 90-х. То есть исходить из того, что по результатам проигрыша в войне в России начинается смута. Смута – это падение экономики. Падение экономики – это вопрос физического выживания населения. И дальше программа "Ножки Буша": продовольствие в обмен на ядерное оружие", – сказал Арестович.
Он отметил, что программа ядерного разоружения России может занять годы.
"Я думаю, что это будет история такая. Скажут: "Ребята, давайте так. На этих отраслях лежат санкции..." Как Ирану или Ираку: нефть в обмен на продовольствие. Но условием будет контроль ядерного оружия, демилитаризация, например, и так далее. Нет – как бы санкции не снимаются. Более того, могут усиливаться. А воевать им уже будет нечем совершенно тогда, после проигрыша. Поэтому, скорее всего, логика будет общая такая: что их будут додавливать до состояния, когда они экономически не смогут поддерживать должный уровень милитаризации, включая ядерную, и вынуждены будут сами обратиться на Запад за помощью, например, в существенном сокращении ядерного арсенала, потому что просто физически не могут удерживать. А нахождение его в шахтах и на складах без поддержки – это уже угроза катастрофы радиационной", – подчеркнул Арестович.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.