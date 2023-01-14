Арестович: В результате проигрыша в войне в России начнется смута и падение экономики. А дальше – "ножки Буша" в обмен на ядерное оружие

Арестович считает, что Запад будет додавливать Россию до состояния, когда она экономически не сможет поддерживать должный уровень милитаризации, включая ядерную Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Если проводить денуклеаризацию и ставить этот вопрос, то надо повторять ситуацию 90-х. То есть исходить из того, что по результатам проигрыша в войне в России начинается смута. Смута – это падение экономики. Падение экономики – это вопрос физического выживания населения. И дальше программа "Ножки Буша": продовольствие в обмен на ядерное оружие", – сказал Арестович.

Он отметил, что программа ядерного разоружения России может занять годы.

"Я думаю, что это будет история такая. Скажут: "Ребята, давайте так. На этих отраслях лежат санкции..." Как Ирану или Ираку: нефть в обмен на продовольствие. Но условием будет контроль ядерного оружия, демилитаризация, например, и так далее. Нет – как бы санкции не снимаются. Более того, могут усиливаться. А воевать им уже будет нечем совершенно тогда, после проигрыша. Поэтому, скорее всего, логика будет общая такая: что их будут додавливать до состояния, когда они экономически не смогут поддерживать должный уровень милитаризации, включая ядерную, и вынуждены будут сами обратиться на Запад за помощью, например, в существенном сокращении ядерного арсенала, потому что просто физически не могут удерживать. А нахождение его в шахтах и на складах без поддержки – это уже угроза катастрофы радиационной", – подчеркнул Арестович.

ВИДЕО