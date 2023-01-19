"Есть такие моменты, когда не нужно колебаться". Зеленский раскритиковал нерешительность в вопросе передачи Украине танков Leopard 2

Зеленский намекнул на нерешительность Шольца, говоря о до сих пор не состоявшихся поставках танков в Украину Фото: president.gov.ua

"Есть конкретные вещи, от чего зависит устойчивость на поле боя. И эти конкретные вещи мы ожидаем... Есть такие моменты, когда не нужно колебаться или не надо сравнивать. Когда ты говоришь, например, "я предоставлю танки, если кто-то другой тоже даст танки", или "я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы также поможет"... Мне кажется, что это не очень правильная стратегия", – сказал Зеленский, не уточняя имен политиков и названий стран.

Глава государства добавил, что в вопросе предоставления военной помощи не должно быть избирательности.

"Нужны все силы, потому что мы боремся против всей этой тирании, которая публично называет себя "соседи", – заявил президент Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц, по данным немецких СМИ, сказал 18 января в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что ФРГ готова поставить в Украину танки Leopard 2 при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams.

Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора. В Пентагоне 18 января заметили, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться. В Белом доме подчеркнули, что каждая страна самостоятельно принимает решения о поставках военной помощи в Украину.