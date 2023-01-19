"Есть такие моменты, когда не нужно колебаться". Зеленский раскритиковал нерешительность в вопросе передачи Украине танков Leopard 2

"Есть конкретные вещи, от чего зависит устойчивость на поле боя. И эти конкретные вещи мы ожидаем... Есть такие моменты, когда не нужно колебаться или не надо сравнивать. Когда ты говоришь, например, "я предоставлю танки, если кто-то другой тоже даст танки", или "я мощный в Европе, я помогу, если кто-то вне Европы также поможет"... Мне кажется, что это не очень правильная стратегия", – сказал Зеленский, не уточняя имен политиков и названий стран.
Глава государства добавил, что в вопросе предоставления военной помощи не должно быть избирательности.
"Нужны все силы, потому что мы боремся против всей этой тирании, которая публично называет себя "соседи", – заявил президент Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц, по данным немецких СМИ, сказал 18 января в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, что ФРГ готова поставить в Украину танки Leopard 2 при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams.
Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора. В Пентагоне 18 января заметили, что США все еще не готовы предоставить Украине танки Abrams, потому что "это очень сложная техника", дорогая и на ней трудно тренироваться. В Белом доме подчеркнули, что каждая страна самостоятельно принимает решения о поставках военной помощи в Украину.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.