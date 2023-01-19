ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о Путине: Я не до конца понимаю, что он жив. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский не видит, с кем сейчас в РФ разговаривать о мире
Зеленский не видит, с кем сейчас в РФ разговаривать о мире
Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, выступая по видеосвязи 19 января перед участниками "Украинского завтрака" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Запись выступления украинского лидера опубликована в YouYube на канале Victor Pinchuk Foundation.

Президент подчеркнул, что Украина делала все, чтобы освободить свои территории дипломатией, однако "мирные переговоры – это еще не мир".

"С начала моего президентства мы делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли и постоянно это предлагали. Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия", – отметил Зеленский.

Он указал, что таких "кто-то" было очень много "с центром в Москве".

"И сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать изображение при видеомонтаже. "ГОРДОН"). Он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он, и не до конца понимаю, что он жив. Принимает ли он решения, или это кто-то там принимает решения? Какой-то круг лиц? У меня нет такой информации", – заявил Зеленский.

Глава Украинского государства также обратил внимание на то, что РФ в начале 2022 года пообещала европейским лидерам одно, а "на следующий день" начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Поэтому когда мы говорим о мирных переговорах, то я не совсем понимаю, с кем. Мне кажется, сначала Россия должна найти "кого-то", а потом предложить "что-то", – подытожил Зеленский.

Контекст:

15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.

25 декабря 2022 года Путин в очередной раз заявлял, что Россия якобы готова к переговорам, возложив вину и за отказ от них, и за развязывание войны на Украину и Запад. Российские власти при этом заявляют, что, выходя на переговоры, Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Всемирный экономический форум, Давос, Москва, Кремль, оккупация, переговоры, вторжение, политика, Владимир Зеленский, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик
  Арестович: Я человек многоликий, бываю очень разный. Но есть одно большое заблуждение – что я такой, хрустальный, мальчик G
Алеся БАЦМАН
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
"Какие классные", "Как же это мило". В сети обсуждают поцелуй Цимбалюка с новой возлюбленной
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
Дорофеева показала, как в начале лета вместе с Кацуриным записывала песню об их романе
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"Кто эта девушка?", "Такая шикарная". Хайек снялась в белом халате с новой прической
"В этот момент сила вашего духа как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
"В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира". Скорсезе записал видео в поддержку украинцев
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Мордочка поющего лакея". Невзоров высказался о Киркорове, который сделал пластическую операцию
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
"Хочу, чтобы все знали. Большая смелость – уметь в лицо говорить что думаешь". Ефросинина высказалась о Поляковой в ее день рождения
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
Бедняков выставил на аукцион футболку с автографом Пеле в поддержку детей, чьи родители погибли в Днепре после удара российской ракеты
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией
  Арестович: В пятилетнем возрасте я сбегал из дома, обидевшись на невинное замечание мамы. Три дня искали с милицией G
Алеся БАЦМАН
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Иллюстрация того, как выглядел бы Путин, если бы поучаствовал в дебатах". После интервью Дудю ведущий из РФ Кучера стал героем мемов
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (360993)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (115677)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (101030)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (77570)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (76772)
6
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (52386)
7
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (49844)
8
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне (48235)
 
 
 
 