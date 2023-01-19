Зеленский о Путине: Я не до конца понимаю, что он жив. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем

Зеленский не видит, с кем сейчас в РФ разговаривать о мире Фото: president.gov.ua

Президент подчеркнул, что Украина делала все, чтобы освободить свои территории дипломатией, однако "мирные переговоры – это еще не мир".

"С начала моего президентства мы делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли и постоянно это предлагали. Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия", – отметил Зеленский.

Он указал, что таких "кто-то" было очень много "с центром в Москве".

"И сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать изображение при видеомонтаже. – "ГОРДОН"). Он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он, и не до конца понимаю, что он жив. Принимает ли он решения, или это кто-то там принимает решения? Какой-то круг лиц? У меня нет такой информации", – заявил Зеленский.

Глава Украинского государства также обратил внимание на то, что РФ в начале 2022 года пообещала европейским лидерам одно, а "на следующий день" начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Поэтому когда мы говорим о мирных переговорах, то я не совсем понимаю, с кем. Мне кажется, сначала Россия должна найти "кого-то", а потом предложить "что-то", – подытожил Зеленский.