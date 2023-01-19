Зеленский о Путине: Я не до конца понимаю, что он жив. Когда мы говорим "мирные переговоры", я не совсем понимаю, с кем

Президент подчеркнул, что Украина делала все, чтобы освободить свои территории дипломатией, однако "мирные переговоры – это еще не мир".
"С начала моего президентства мы делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли и постоянно это предлагали. Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия", – отметил Зеленский.
Он указал, что таких "кто-то" было очень много "с центром в Москве".
"И сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать изображение при видеомонтаже. – "ГОРДОН"). Он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он, и не до конца понимаю, что он жив. Принимает ли он решения, или это кто-то там принимает решения? Какой-то круг лиц? У меня нет такой информации", – заявил Зеленский.
Глава Украинского государства также обратил внимание на то, что РФ в начале 2022 года пообещала европейским лидерам одно, а "на следующий день" начала полномасштабное вторжение в Украину.
"Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Поэтому когда мы говорим о мирных переговорах, то я не совсем понимаю, с кем. Мне кажется, сначала Россия должна найти "кого-то", а потом предложить "что-то", – подытожил Зеленский.
15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.
25 декабря 2022 года Путин в очередной раз заявлял, что Россия якобы готова к переговорам, возложив вину и за отказ от них, и за развязывание войны на Украину и Запад. Российские власти при этом заявляют, что, выходя на переговоры, Украина якобы должна "принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время". Такими "реалиями" в Кремле называет попытку аннексии части территорий Украины (части Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей) во время псевдореферендумов этой осенью, не признанную ни Украиной, но ООН, ни мировым сообществом.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 28 декабря заявил, что "нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе России", реалии РФ – это позор, поражение и ее развал".