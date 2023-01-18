"Не может быть и речи". Лавров исключил переговоры России с Зеленским по "мирному плану"

Об этом 18 января на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"[Президент Украины Владимир] Зеленский выдвигает какие-то совершенно нелепые инициативы, план по 10 пунктам, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", – сказал Лавров.
Он добавил, что о переговорах "речи быть не может с Зеленским, ну хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".
В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ.
30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин во время своей речи, посвященной незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.
Зеленский, отвечая на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.
4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".
15 ноября 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал в конце декабря 2022 года, что глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля 2023 года.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.