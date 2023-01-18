"Не может быть и речи". Лавров исключил переговоры России с Зеленским по "мирному плану"

О переговорах "речи быть не может" с Зеленским, отметил Лавров (на фото) Фото: EPA

Об этом 18 января на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube МИД РФ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский выдвигает какие-то совершенно нелепые инициативы, план по 10 пунктам, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", – сказал Лавров.

Он добавил, что о переговорах "речи быть не может с Зеленским, ну хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством".

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин во время своей речи, посвященной незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

Зеленский, отвечая на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с Путиным".