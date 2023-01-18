ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства авиакатастрофы в Броварах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия, отметил Зеленский
В Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия, отметил Зеленский
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства авиакатастрофы в Броварах Киевской области 18 января.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", – написал президент.

Зеленский добавил, что "на месте трагедии работают все службы".

"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро", – резюмировал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0rXK2u9qUCkL7FfpAbqmdfnQCrS6asxQZi4KuL9S6zBJRJ6HTC9qQjMz9SmeThHeMl

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: Монастырский, Енин, Лубкович.

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента.

В ОВА сообщили, что в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах погибло 18 человек, в том числе трое детей (по состоянию на 10.30). В то же время в ГСЧС уточнили, что в Броварах погибло 15 человек (на 11.00). По данным госслужбы, травмировано 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей).

Теги: МВД, СБУ, Украина, пожар, ГСЧС, полиция, авиакатастрофа, Киевская область, вертолет, Бровары, жертвы, Владимир Зеленский, госслужба, президент, трагедия, Евгений Енин, государственный секретарь, Денис Монастырский, Нацполиция, погибшие, экипаж
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
В авиакатастрофе погибло минимум трое детей, а также руководство МВД Украины
Публикации, ОБЩЕСТВО, ПРОИСШЕСТВИЯ
Вертолет с руководством МВД Украины упал рядом с детским садом в Броварах, минимум 18 человек погибли. Главное
Сегодня 12.16
Пожар на месте падения вертолета в Броварах уже потушили, сообщает ГСЧС
В ГСЧС заявляют, что в Броварах погибло 15 человек. На борту вертолета было шесть пассажиров и три члена экипажа
Сегодня 12.14
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет
Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины – ОПУ
Сегодня 11.53
Досудебное расследование аварии поручено следователям СБУ
Падение вертолета в Броварах. Костин заявил, что сейчас рассматриваются все возможные версии аварии
Сегодня 11.42
В результате падения вертолета в Броварах погибло 18 человек
Число жертв авиакатастрофы в Броварах возросло до 18, среди них трое детей – ОВА
Сегодня 11.12
В авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский
В результате падения вертолета в Броварах погибло руководство МВД, в том числе министр. Известно о 17 погибших, из них двое детей – полиция
Сегодня 10.18
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Аресович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Аресович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (325499)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (95682)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (88638)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (74226)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (72880)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (43341)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (36495)
8
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (30920)
 
 
 
 