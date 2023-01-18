Зеленский поручил СБУ и полиции выяснить все обстоятельства авиакатастрофы в Броварах

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета. Травмированы 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов", – написал президент.
Зеленский добавил, что "на месте трагедии работают все службы".
"Мои соболезнования всем родным и близким погибших! Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро", – резюмировал президент.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: Монастырский, Енин, Лубкович.
Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента.
В ОВА сообщили, что в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах погибло 18 человек, в том числе трое детей (по состоянию на 10.30). В то же время в ГСЧС уточнили, что в Броварах погибло 15 человек (на 11.00). По данным госслужбы, травмировано 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей).