Вертолет с руководством МВД Украины упал рядом с детским садом в Броварах, минимум 18 человек погибли. Главное

Вертолет ГСЧС Eurocopter EC225 упал среди жилой застройки на улице Петлюры в Броварах в 8.20, сообщает ГСЧС. Мэр города Игорь Сапожко написал в Telegram, что вертолет упал между жилой многоэтажкой и детским садом – они были повреждены взрывом, который последовал за крушением.

На видео с места происшествия как минимум один взрыв слышен и после падения.

К этому моменту известно о 18 погибших: девять человек были на борту вертолета, девять, в том числе трое детей, погибли в детском саду. В вертолете, по данным ГСЧС, находилось шесть представителей МВД, включая министра Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича, а также трое членов экипажа. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко на брифинге рассказал, что Монастырский с коллегами направлялся "в командировку в одну из горячих точек".

Еще 29 человек, в том числе 15 детей, получили ранения, сообщил председатель Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба. По данным Тимошенко, несколько пострадавших находятся в реанимации. В поврежденном детском саду продолжают разбирать завалы. Могут ли там находиться люди, власти не говорили.

Причины катастрофы пока официально не назывались. Известно, что утром в Киевской области был туман. Telegram-паблик "Трибуна – Бровари" пишет, что именно погодные условия могли стать причиной крушения. "По предварительной версии, пилот вертолета не увидел высотного здания и попытался резко набрать высоту, из-за чего, скорее всего, потерял управление. В режиме отключения света маячок на крыше дома, вероятно, не работает", – говорится в сообщении.

Советник главы МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что правоохранительные органы изучают все возможные версии произошедшего. "Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов – мы скоро узнаем", – сказал Геращенко.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прогнозирует, что причины авиакатастрофы власти не смогут назвать быстро. "Причины будет расследовать комиссия. Это не будет один-два дня. Потому что исследование авиакатастрофы занимает определенное время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они исследуют причины того, что произошло, и какие факторы влияли на то, что вертолет упал", – пояснил Игнат в эфире национального телемарафона.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов в эфире телемарафона заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство, не уточняя квалификацию. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований. Он также призвал очевидцев аварии обращаться на линию 102.