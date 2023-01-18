Руководство МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, направлялось в Харьков

"Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен был... увидеть не только руководителей, нет – друзей, которых уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить!" – написал Тимошко.

Он подчеркнул, что гибель руководства МВД – это непоправимая потеря.

"Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого хотели бы!" – добавил Тимошко.