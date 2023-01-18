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Руководство МВД, погибшее в авиакатастрофе в Броварах, направлялось в Харьков

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Вертолет разбился в Броварах утром 18 января
Вертолет разбился в Броварах утром 18 января
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Руководство Министерства внутренних дел Украины, погибшее 18 января в авиакатастрофе в Броварах Киевской области, направлялось в Харьков. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Facebook начальником Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.

"Сегодня я должен был встретить, должен был пожать руки, должен был... увидеть не только руководителей, нет – друзей, которых уважал, которых ждал. Разговаривал вчера, сегодня со всеми, кто был на борту, поговорил и уехал встречать, встречал. Невозможно передать словами, невозможно просто поверить!" – написал Тимошко.

Он подчеркнул, что гибель руководства МВД – это непоправимая потеря.

"Есть люди, после ухода которых остается пустота! Родные, близкие, держитесь! Они точно этого хотели бы!" – добавил Тимошко.

https://www.facebook.com/v.timoshko/posts/pfbid0nAbhewjt7Yfa9A7HKP8YKgCGBC4iNJCVSF28Upmw6h4KPbMTisd5fZtUTkfyYmh9l

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Всего, по данным Офиса президента на 13.00, в результате крушения вертолета погибло 16 человекиз них трое – дети. Госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются.

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: МВД, Украина, Харьков, пожар, вертолет, следствие, крушение, Бровары, расследование, Евгений Енин, Денис Монастырский, крушение вертолета в Броварах
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