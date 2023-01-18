СБУ начала производство по факту авиакатастрофы в Броварах, назвав три предварительные версии трагедии

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.
"Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. В настоящее время рассматривается несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства", – говорится в сообщении.
Предварительно в результате трагедии погибло по меньшей мере 16 человек, из них три ребенка, отметили в СБУ.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января. По официальным данным ГСЧС на 11.00 в результате трагедии погибло 15 человек, из них трое детей. Кроме того, травмировано 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), добавили в госслужбе.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.