СБУ начала производство по факту авиакатастрофы в Броварах, назвав три предварительные версии трагедии

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. В настоящее время рассматривается несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства", – говорится в сообщении.

Предварительно в результате трагедии погибло по меньшей мере 16 человек, из них три ребенка, отметили в СБУ.