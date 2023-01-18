Падение вертолета в Броварах. Костин заявил, что сейчас рассматриваются все возможные версии аварии

"Ужасная трагедия произошла сегодня в городе Бровары Киевской области. В городской зоне, рядом с детским садом и жилым домом, упал вертолет", – сказал Костин.

По его словам, сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты.

"Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", – отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.