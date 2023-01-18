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Падение вертолета в Броварах. Костин заявил, что сейчас рассматриваются все возможные версии аварии

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Досудебное расследование аварии поручено следователям СБУ
Досудебное расследование аварии поручено следователям СБУ
Фото: Yan Dobronosov / Facebook

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах Киевской области. Об этом 18 января заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, сообщает в Telegram пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Ужасная трагедия произошла сегодня в городе Бровары Киевской области. В городской зоне, рядом с детским садом и жилым домом, упал вертолет", – сказал Костин.

По его словам, сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты.

"Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", – отметил генпрокурор.

Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибло 18 человек, среди них трое детей. Известно также о 29 раненых, 15 из них – дети.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: СБУ, авиакатастрофа, вертолет, Бровары, расследование, трагедия, Андрей Костин, Офис генпрокурора, крушение вертолета в Броварах
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