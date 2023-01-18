Падение вертолета в Броварах. Костин заявил, что сейчас рассматриваются все возможные версии аварии

"Ужасная трагедия произошла сегодня в городе Бровары Киевской области. В городской зоне, рядом с детским садом и жилым домом, упал вертолет", – сказал Костин.
По его словам, сейчас на месте трагедии работают следователи и эксперты.
"Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ", – отметил генпрокурор.
Он подчеркнул, что дело находится под его личным контролем.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
По предварительной информации, в результате авиакатастрофы погибло 18 человек, среди них трое детей. Известно также о 29 раненых, 15 из них – дети.