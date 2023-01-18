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В результате падения вертолета в Броварах погибло руководство МВД, в том числе министр. Известно о 17 погибших, из них двое детей – полиция

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В авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский
В авиакатастрофе погиб глава МВД Украины Денис Монастырский
Фото: president.gov.ua

Вследствие падения вертолета в Броварах Киевской области в среду утром погибли 16 человек, в том числе двое детей, погибло руководство МВД, сообщил 18 января в Facebook глава национальной полиции Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. Всего известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета", – написал Клименко.

Он уточнил, что в результате авиакатастрофы погибли министр, первый заместитель министра и государственный секретарь. Глава Нацполиции не назвал фамилий. Главой МВД Украины был Денис Монастырский, его первым заместителем – Евгений Енин. Должность госсекретаря МВД занимал Юрий Лубкович.

По словам Клименко, 22 потерпевших находятся в больнице, из которых 10 детей.

"На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", – добавил глава Нацполиции.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/pfbid025goL61BtS9dmBLA5eQVtoGMCx7LUyxJcZSAQKMZ99W2fjCpoKVzuuC9SDP2zZKu5l

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже уточнил, что число погибших возросло до 17.

"По предварительной информации по состоянию на сейчас 17 погибших, из которых двое детей. В больницах находятся 22 человека, из них 10 детей", – написал он в Telegram.

Теги: МВД, Украина, ГСЧС, полиция, авиакатастрофа, вертолет, Бровары, жертвы, происшествия, Евгений Енин, государственный секретарь, Денис Монастырский, Нацполиция, погибшие, детский сад, Кирилл Тимошенко, Игорь Клименко, происшествие, крушение вертолета в Броварах
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