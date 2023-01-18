Число жертв авиакатастрофы в Броварах возросло до 18, среди них трое детей – ОВА

"По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что оперативные службы продолжают работу на месте падения вертолета.

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.