ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Число жертв авиакатастрофы в Броварах возросло до 18, среди них трое детей – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате падения вертолета в Броварах погибло 18 человек
В результате падения вертолета в Броварах погибло 18 человек
Фото: magnolia-tv.com

Количество погибших в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области возросло до 18 человек, сообщил 18 января в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что оперативные службы продолжают работу на месте падения вертолета.

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Теги: Украина, пожар, ГСЧС, авиакатастрофа, Киевская ОГА, Киевская область, вертолет, раненые, Бровары, жертвы, дети, пострадавшие, Евгений Енин, Денис Монастырский, Нацполиция, погибшие, детский сад, Алексей Кулеба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью пропагандиста Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью пропагандиста Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
Поляковой – 44. Как певица выглядела в детстве, в 16 и 18 лет. Фото
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Супердевочка". 42-летняя Ющенко снялась в длинном платье с открытой спиной
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
"Теперь официально – дед". 50-летний Сеитаблаев сообщил о рождении внучки
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Названа дата премьеры украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Бывший муж Ани Лорак сделал селфи с их 11-летней дочерью в Барселоне
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
Как выглядит Ефросинина в реальной жизни. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (315822)
2
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (104731)
3
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (90487)
4
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (84671)
5
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (73474)
6
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (71284)
7
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (42156)
8
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (35672)
 
 
 
 