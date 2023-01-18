Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины – ОПУ

Об этом 18 января на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

СМИ спросили Тимошенко, какова была цель полета руководства МВД.

"Конечно, это цель по делам в одну из горячих точек, которые есть у нас в стране и где проходят боевые действия. Туда направлялся министр внутренних дел. Больше подробностей по этому поводу мы немного позже предоставим", – ответил Тимошенко.

Он подтвердил гибель девяти человек, которые находились на борту вертолета.