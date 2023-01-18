Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины – ОПУ

Об этом 18 января на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
СМИ спросили Тимошенко, какова была цель полета руководства МВД.
"Конечно, это цель по делам в одну из горячих точек, которые есть у нас в стране и где проходят боевые действия. Туда направлялся министр внутренних дел. Больше подробностей по этому поводу мы немного позже предоставим", – ответил Тимошенко.
Он подтвердил гибель девяти человек, которые находились на борту вертолета.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
В ОВА сообщили, что в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах погибло 18 человек, в том числе трое детей (по состоянию на 10.30). Также известно о 29 раненых, среди которых 15 детей.