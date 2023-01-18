В ГСЧС заявляют, что в Броварах погибло 15 человек. На борту вертолета было шесть пассажиров и три члена экипажа

Пожар на месте падения вертолета в Броварах уже потушили, сообщает ГСЧС Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

В ведомстве сообщают, что в результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания детского сада с последующим возгоранием. Повреждено остекление в 14-этажном жилом доме и три легковых автомобиля.

"В 9.06 пожар в здании локализован на площади 500 м², а в 9.28 – ликвидирован", – проинформировали в ГСЧС.

Спасатели уточнили, что на борту вертолета находилось шесть человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, а также три члена экипажа ГСЧС.

"В результате чрезвычайной ситуации по состоянию на 11 часов погибло 15 человек, из них три ребенка", – заявили в ГСЧС.

По данным ведомства, травмировано 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), число госпитализированных уточняется.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС, добавили в ведомстве.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января.