Крушение вертолета в Броварах. Открыто уголовное производство, очевидцев просят обратиться в полицию – Небытов

По факту падения вертолета на детский сад в Броварах открыто уголовное производство, сообщили в полиции Фото: EPA

Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство, не уточняя квалификацию. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.

"Будет большой объем следственных действий, чтобы определить все обстоятельства. Есть просьба к людям, которые видели пролет вертолета. Мы понимаем, что он длительное время летел на низкой высоте. Пожалуйста, обратитесь в Национальную полицию на линию 102 или к местным полицейским, обязательно приедем к вам и запишем все то, что вы видели. Это очень важно для объективного и всестороннего расследования", – призвал он.

Небытов отметил, что о причинах падения вертолета можно будет говорить только после проведения соответствующих экспертиз.