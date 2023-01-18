Крушение вертолета в Броварах. Открыто уголовное производство, очевидцев просят обратиться в полицию – Небытов

Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство, не уточняя квалификацию. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.
"Будет большой объем следственных действий, чтобы определить все обстоятельства. Есть просьба к людям, которые видели пролет вертолета. Мы понимаем, что он длительное время летел на низкой высоте. Пожалуйста, обратитесь в Национальную полицию на линию 102 или к местным полицейским, обязательно приедем к вам и запишем все то, что вы видели. Это очень важно для объективного и всестороннего расследования", – призвал он.
Небытов отметил, что о причинах падения вертолета можно будет говорить только после проведения соответствующих экспертиз.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января. По официальным данным ГСЧС на 11.00 18 января, в результате трагедии погибло 15 человек, из них трое детей.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.