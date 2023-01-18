В Броварах в результате крушения вертолета погибло 16 человек. Поисковые работы продолжаются – Офис президента

На данный момент известно о 16 погибших в Броварах, среди них трое детей Фото: EPA

"Уточненные данные по трагедии в Броварах. Погибло 16 человек, из них трое – дети. Госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются", – написал он.

Такую же цифру погибших назвала пресс-секретарь Нацполиции Украины Марьяна Рева в эфире единого телемарафона, который транслирует в прямом эфире телеканал "Рада". По ее данным, часть пострадавших госпитализирована в реанимацию.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января. По официальным данным ГСЧС на 11.00 18 января, в результате трагедии погибло 15 человек, из них трое детей.