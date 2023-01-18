В Броварах в результате крушения вертолета погибло 16 человек. Поисковые работы продолжаются – Офис президента

"Уточненные данные по трагедии в Броварах. Погибло 16 человек, из них трое – дети. Госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются", – написал он.
Такую же цифру погибших назвала пресс-секретарь Нацполиции Украины Марьяна Рева в эфире единого телемарафона, который транслирует в прямом эфире телеканал "Рада". По ее данным, часть пострадавших госпитализирована в реанимацию.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января. По официальным данным ГСЧС на 11.00 18 января, в результате трагедии погибло 15 человек, из них трое детей.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.