Поисковые работы на месте падения вертолета в Броварах завершены, погибли 14 человек – ГСЧС

В ГСЧС подтвердили озвученную ранее уточненную информацию о числе жертв крушения.

"Всего погибли 14 человек, из них один ребенок, пострадали 25 человек, из них 11 детей", – сказано в сообщении.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. Они летели в Харьков, свидетельствует информация, опубликованная позже начальником управления Нацполиции в Харьковской области Владимиром Тимошко.

По факту крушения открыто уголовное производство. Следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и ГБР. СБУ предварительно рассматривает несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по его уничтожению. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.