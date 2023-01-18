Падение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

По словам Крука, кроме главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича, погиб экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.
Позже ГСЧС уточнила, что Василенко был командиром воздушного судна, Коваленко – пилотом, Касьянов – бортовым механиком.
Драпятый назвал еще двух погибших – Татьяну Шутяк и Михаила Павлушко. По данным источников "Украинской правды", это помощница министра и руководитель его охраны. Как сказано в сообщении ГСЧС, Шутяк занимала должность заместителя руководителя патронатной службы МВД, а подполковник полиции Павлушко – начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Еще один погибший – фотограф Николай Анацкий из пресс-службы МВД.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар.
По состоянию на 14.00 было известно о 17 погибших, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. "Выявлены 17 погибших, из них четыре ребенка и девять находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей)", – сказано в сообщении. Продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада. Судьба одного ребенка остается неизвестной, уточнили в ГСЧС.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту авиакатастрофы в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий падения вертолета, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия по уничтожению транспортного средства.