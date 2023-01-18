ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Падение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

По состоянию на 14.00 18 января общее число погибших составляет 17 человек
По состоянию на 14.00 18 января общее число погибших составляет 17 человек
Фото: ЕРА

Стал известен полный список жертв крушения вертолета в Броварах Киевской области 18 января. Глава Государственный службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и заместитель министра иностранных дел Богдан Драпятый опубликовали в Facebook данные погибших.

По словам Крука, кроме главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича, погиб экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.

Евгений Енин, Юрий Лубкович и Денис Монастырский. Фото: dsns.gov.ua
Евгений Енин, Юрий Лубкович и Денис Монастырский. Фото: dsns.gov.ua

Позже ГСЧС уточнила, что Василенко был командиром воздушного судна, Коваленко – пилотом, Касьянов – бортовым механиком. 

Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов. Фото: dsns.gov.ua
Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов. Фото: dsns.gov.ua

Драпятый назвал еще двух погибших – Татьяну Шутяк и Михаила Павлушко. По данным источников "Украинской правды", это помощница министра и руководитель его охраны. Как сказано в сообщении ГСЧС, Шутяк занимала должность заместителя руководителя патронатной службы МВД, а подполковник полиции Павлушко – начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции. 

Еще один погибший – фотограф Николай Анацкий из пресс-службы МВД.

Николай Анацкий, Михаила Павлушко и Татьяна Шутяк. Фото: dsns.gov.ua
Николай Анацкий, Михаила Павлушко и Татьяна Шутяк. Фото: dsns.gov.ua

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар

По состоянию на 14.00 было известно о 17 погибшихсообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. "Выявлены 17 погибших, из них четыре ребенка и девять находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей)", – сказано в сообщении. Продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада. Судьба одного ребенка остается неизвестной, уточнили в ГСЧС.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту авиакатастрофы в Броварах. В настоящее время рассматривается несколько версий падения вертолета, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия по уничтожению транспортного средства. 

Теги: МВД, ГСЧС, авиакатастрофа, вертолет, жертвы, Евгений Енин, Денис Монастырский, Сергей Крук, крушение вертолета в Броварах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Версия Мэрилин 2023 года". Белла Хадид стала блондинкой и снялась в облегающей майке без бюстгальтера
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
"Хорошая форма". 42-летняя дочь Ющенко снялась в декольтированном топе с открытыми плечами
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (338350)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (104059)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (93103)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (75346)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (74037)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (44888)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (37152)
8
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (36004)
 
 
 
 