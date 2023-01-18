Падение вертолета в Броварах: стали известны имена погибших пилотов и пассажиров

По состоянию на 14.00 18 января общее число погибших составляет 17 человек Фото: ЕРА

По словам Крука, кроме главы МВД Дениса Монастырского, его первого заместителя Евгения Енина и госсекретаря МВД Юрия Лубковича, погиб экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов.

Евгений Енин, Юрий Лубкович и Денис Монастырский. Фото: dsns.gov.ua

Позже ГСЧС уточнила, что Василенко был командиром воздушного судна, Коваленко – пилотом, Касьянов – бортовым механиком.

Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов. Фото: dsns.gov.ua

Драпятый назвал еще двух погибших – Татьяну Шутяк и Михаила Павлушко. По данным источников "Украинской правды", это помощница министра и руководитель его охраны. Как сказано в сообщении ГСЧС, Шутяк занимала должность заместителя руководителя патронатной службы МВД, а подполковник полиции Павлушко – начальника управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Еще один погибший – фотограф Николай Анацкий из пресс-службы МВД.

Николай Анацкий, Михаила Павлушко и Татьяна Шутяк. Фото: dsns.gov.ua