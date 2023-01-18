Число жертв авиакатастрофы в Броварах возросло до 17 человек. Среди них четверо детей – ГСЧС

Судьба одного ребенка в Броварах по-прежнему остается неизвестной, сообщили в ГСЧС Фото: EPA

"Выявлено 17 погибших, из них четыре ребенка и девять находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей)", – сказано в сообщении.

Продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада. Судьба одного ребенка остается неизвестной, уточнили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 51 человеку, добавили спасатели.

По данным Офиса президента на 13.00, в результате крушения вертолета было известно о гибели 16 человек, среди них трое детей. Было госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей.