Число жертв авиакатастрофы в Броварах возросло до 17 человек. Среди них четверо детей – ГСЧС

"Выявлено 17 погибших, из них четыре ребенка и девять находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей)", – сказано в сообщении.
Продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада. Судьба одного ребенка остается неизвестной, уточнили в ГСЧС.
Психологи ГСЧС оказали помощь 51 человеку, добавили спасатели.
По данным Офиса президента на 13.00, в результате крушения вертолета было известно о гибели 16 человек, среди них трое детей. Было госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.