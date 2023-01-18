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Число жертв авиакатастрофы в Броварах возросло до 17 человек. Среди них четверо детей – ГСЧС

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Судьба одного ребенка в Броварах по-прежнему остается неизвестной, сообщили в ГСЧС
Судьба одного ребенка в Броварах по-прежнему остается неизвестной, сообщили в ГСЧС
Фото: EPA

Количество погибших в результате крушения вертолета в Броварах Киевской области по состоянию на 14.00 18 января возросло до 17 человек, сообщила в Telegram Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Выявлено 17 погибших, из них четыре ребенка и девять находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей)", – сказано в сообщении.

Продолжаются поисково-спасательные работы в здании детского сада. Судьба одного ребенка остается неизвестной, уточнили в ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 51 человеку, добавили спасатели.

По данным Офиса президента на 13.00, в результате крушения вертолета было известно о гибели 16 человек, среди них трое детей. Было госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.

Теги: Украина, ГСЧС, авиакатастрофа, Киевская область, вертолет, крушение, Бровары, спасатели, жертвы, дети, пострадавшие, Евгений Енин, Нацполиция, погибшие, Андрей Небытов, крушение вертолета в Броварах
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