Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: Монастырский, Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.