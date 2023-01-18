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18 января, 2023
 
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Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина

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Вакарчук:
Вакарчук:
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук назвал гибель министра МВД Украины Дениса Монастырского и его первого заместителя Евгения Енина во время крушения вертолета в Броварах Киевской области своей личной трагедией. По словам артиста, он был с ними знаком и вместе работал над проектами, которые приближали победу над российскими оккупантами. Об этом он написал 18 января в Facebook.

"Соболезнования родным и близким детей и взрослых, которые сегодня погибли в Броварах. Какая ужасная трагедия! Особенно страшно осознавать смерть маленьких детей. Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина. За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая победу, – написал Вакарчук. – Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая утрата. Вечная память всем погибшим".
https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/posts/pfbid0UqYD92Z6AkKYfjxVpZ2SRbuScvygLDWMP5q6VvWsuLDSpgRG1EyzgrU5v1v9cqJSl

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.

Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: Монастырский, Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.

Теги: ГСЧС, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, вертолет, Бровары, крушение вертолета в Броварах
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