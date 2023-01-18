В Броварах вертолет упал возле детсада, погибло руководство МВД. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет
возле здания детского сада. В результате катастрофы погибло 16 человек
, в том числе трое детей. Среди погибших – министр внутренних дел Украины
Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей. Фотографии с места катастрофы опубликовало агентство EPA
.