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В Броварах вертолет упал возле детсада, погибло руководство МВД. Фоторепортаж

Сегодня 14.28
Утром 18 января в Броварах Киевской области потерпел крушение вертолет возле здания детского сада. В результате катастрофы погибло 16 человек, в том числе трое детей. Среди погибших – министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей. Фотографии с места катастрофы опубликовало агентство EPA.
Теги: авиакатастрофа, Киевская область, вертолет, Бровары, крушение вертолета в Броварах
 

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Вертолет с руководством МВД Украины упал рядом с детским садом в Броварах, минимум 16 человек погибли. Главное
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