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Исполняющим обязанности главы МВД назначен руководитель Нацполиции Клименко – Шмыгаль

Клименко назначен заместителем главы МВД
Клименко назначен заместителем главы МВД
Фото: Ігор Клименко / Facebook

Обязанности министра внутренних дел Украины вместо погибшего в крушении вертолета в Броварах будет исполнять руководитель Национальной полиции Игорь Клименко. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал 18 января в Telegram.

Он сообщил, что правительство назначило Клименко заместителем министра – главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей руководителя министерства.

"После обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства. Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", – написал Шмыгаль.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Глава Государственный службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и заместитель министра иностранных дел Богдан Драпятый опубликовали в Facebook данные других погибших: это экипаж (Александр Василенко, Константин Коваленко и Иван Касьянов), Татьяна Шутяк и Михаил Павлушко. По данным источников "Украинской правды", это помощник министра и руководитель его охраны. Также в потерпевшем катастрофу вертолете был фотограф Николай Анацкий.

Руководство МВД направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента.

О количестве погибших в результате крушения аэропорта постоянно поступали противоречивые данные. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко около 10.00 сообщил о 16 погибших, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко чуть позже – о 17-ти. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января. 

По последним данным от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на 15.00, количество погибших в результате крушения вертолета в Броварах составляет 14 человек.

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.

СБУ начала производство по факту авиакатастрофы в Броварах, среди версий трагедии – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Теги: МВД, Бровары, Нацполиция, Денис Шмыгаль, Игорь Клименко, крушение вертолета в Броварах
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