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Кабмин Украины назначит врио главы МВД на внеочередном заседании 18 января

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Внеочередное заседание правительства Украины состоится "в районе 15.00" 18 января, отметили в МВД
Внеочередное заседание правительства Украины состоится "в районе 15.00" 18 января, отметили в МВД
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины назначит исполняющего обязанности министра внутренних дел 18 января на внеочередном заседании.

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Заседание правительства состоится "в районе 15.00", проинформировал в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", советник главы МВД Вадим Денисенко.

По его словам, согласно законодательству, временно заменить Дениса Монастырского, погибшего 18 января в результате авиакатастрофы в Броварах Киевской области, может один из его пяти заместителей, пока Рада не проголосует за нового главу МВД.

На сайте МВД Украины указаны пять заместителей главы ведомства: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.

Контекст:

Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. В ОПУ сообщили о 16 погибших (трое – дети), госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей.  

Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.

СБУ начала производство по факту авиакатастрофы в Броварах, среди версий трагедии – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Теги: МВД, Украина, Кабинет Министров, авиакатастрофа, правительство, вертолет, Бровары, советник, трагедия, Денис Монастырский, погибшие, Вадим Денисенко, Сергей Гончаров, Игорь Бондаренко, назначение, заседание, Кабмин, Мэри Акопян
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