Кабмин Украины назначит врио главы МВД на внеочередном заседании 18 января

Внеочередное заседание правительства Украины состоится "в районе 15.00" 18 января, отметили в МВД Фото: kmu.gov.ua

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Заседание правительства состоится "в районе 15.00", проинформировал в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", советник главы МВД Вадим Денисенко.

По его словам, согласно законодательству, временно заменить Дениса Монастырского, погибшего 18 января в результате авиакатастрофы в Броварах Киевской области, может один из его пяти заместителей, пока Рада не проголосует за нового главу МВД.

На сайте МВД Украины указаны пять заместителей главы ведомства: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.