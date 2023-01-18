Кабмин Украины назначит врио главы МВД на внеочередном заседании 18 января

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе премьер-министра.
Заседание правительства состоится "в районе 15.00", проинформировал в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", советник главы МВД Вадим Денисенко.
По его словам, согласно законодательству, временно заменить Дениса Монастырского, погибшего 18 января в результате авиакатастрофы в Броварах Киевской области, может один из его пяти заместителей, пока Рада не проголосует за нового главу МВД.
На сайте МВД Украины указаны пять заместителей главы ведомства: Богдан Драпятый, Мэри Акопян, Сергей Гончаров, Екатерина Павличенко и Игорь Бондаренко.
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали. Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находились девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Руководство МВД, погибшее в результате падения вертолета в Броварах, направлялось в одну из горячих точек Украины, рассказали в Офисе президента. В ОПУ сообщили о 16 погибших (трое – дети), госпитализировано 30 человек, среди них 12 детей.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Очевидцев авиакатастрофы попросили обратиться в полицию.
СБУ начала производство по факту авиакатастрофы в Броварах, среди версий трагедии – нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства.