По уточненной информации, в авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек, в том числе один ребенок – ГСЧС

"По уточненной информации, после проведения идентификации на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них один ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей)", – сказано в сообщении.

В ГСЧС добавили, что поисково-спасательные работы в здании детского сада, на который упал вертолет, продолжаются.

О количестве погибших в результате крушения аэропорта постоянно поступали противоречивые данные. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко около 10.00 сообщил о 16 погибших, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко чуть позже – о 17-ти.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января. По официальным данным ГСЧС на 11.00 18 января, в результате трагедии погибло 15 человек, из них трое детей.

По данным Офиса президента на 13.00, в результате крушения вертолета было известно о гибели 16 человек (трое детей). В ГСЧС в 14.00 заявили о 17 погибших (четверо детей).