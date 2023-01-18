По уточненной информации, в авиакатастрофе в Броварах погибли 14 человек, в том числе один ребенок – ГСЧС

"По уточненной информации, после проведения идентификации на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них один ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей)", – сказано в сообщении.
В ГСЧС добавили, что поисково-спасательные работы в здании детского сада, на который упал вертолет, продолжаются.
О количестве погибших в результате крушения аэропорта постоянно поступали противоречивые данные. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко около 10.00 сообщил о 16 погибших, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко чуть позже – о 17-ти.
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о 18 погибших в Броварах по состоянию на 10.30 18 января. По официальным данным ГСЧС на 11.00 18 января, в результате трагедии погибло 15 человек, из них трое детей.
По данным Офиса президента на 13.00, в результате крушения вертолета было известно о гибели 16 человек (трое детей). В ГСЧС в 14.00 заявили о 17 погибших (четверо детей).
Утром 18 января вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, возник пожар. Людей эвакуировали.
Вертолет принадлежал ГСЧС Украины, на его борту находилось девять человек, все они, по данным главы Нацполиции Игоря Клименко, погибли. В их числе – высшее руководство МВД Украины: министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах, заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что по факту крушения открыто уголовное производство. По его словам, следствие будут совместно вести Нацполиция, СБУ и Госбюро расследований.