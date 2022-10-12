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"Путин упустил свой шанс". В МИД Украины ответили на заявление Лаврова о переговорах с РФ

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В МИД отреагировали на заявление Лаврова
В МИД отреагировали на заявление Лаврова
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин упустил свой шанс на переговоры с Украиной. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко 11 октября в Facebook.

"С террористами переговоры не ведут. Это общая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией при другом российском президенте, а также очевидно — другом министре иностранных дел", — отметил он.

Николенко добавил, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова демонстрируют беспомощность российской дипломатии.

"Став нерукопожатным за границей, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя", – написал спикер МИД.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0jfjNvsSjnsU2KaNfuqyNgTEm2bLT1tFkZLJ3j5Cr51HPtk8Mm5QT1Hpnmy6c1wBbl

Лавров 11 октября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решить вернуться к переговорам о мире.

"Он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет: "Есть!" – и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо", — сказал Лавров в интервью каналу "Россия 1", которое цитирует "РИА Новости".

Контекст:

В Кремле неоднократно требовали от Украины капитуляции и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

30 сентября Путин во время своей речи, посвященной незаконной аннексии украинских территорий, потребовал от Украины прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

30 сентября Зеленский, отвечая на подписание Путиным "договоров" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных украинских территорий, заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

4 октября Зеленский ввел в действие принятое 30 сентября решение СНБО, в котором официально констатируется "невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным".

Теги: Сергей Лавров, МИД Украины, МИД России, переговоры, российская агрессия, война России против Украины, Олег Николенко
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