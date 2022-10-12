"Путин упустил свой шанс". В МИД Украины ответили на заявление Лаврова о переговорах с РФ

"С террористами переговоры не ведут. Это общая мировая практика. Как уже отмечал Владимир Зеленский, Украина будет вести переговоры с Россией при другом российском президенте, а также очевидно — другом министре иностранных дел", — отметил он.

Николенко добавил, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова демонстрируют беспомощность российской дипломатии.

"Став нерукопожатным за границей, главе МИД РФ не осталось ничего, кроме как отрабатывать роль пропагандиста для внутреннего потребителя", – написал спикер МИД.

Лавров 11 октября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может решить вернуться к переговорам о мире.

"Он как запретил сам себе, так потом и забудет про это, смотря в каком настроении он с утра встанет и чем будет заниматься. Ну или прикажут ему из Вашингтона, из Лондона — скажет: "Есть!" – и придумает, как все это объяснить, чтобы не терять лицо", — сказал Лавров в интервью каналу "Россия 1", которое цитирует "РИА Новости".