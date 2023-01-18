Генсек ООН: Я не вижу окончания войны в Украине в ближайшем будущем

У РФ и Украины нет оснований для переговоров, считает Гутерриш Фото: ЕРА

По его словам, окончание боев не прогнозируется, поскольку сейчас нет шанса на проведение переговоров между двумя сторонами.

"Эта война закончится. Все заканчивается, но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в настоящий момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами”, – сказал он.

13 января на заседании Совета безопасности ООН по Украине Гутерриш заявил, что готов способствовать прекращению войны, которую начала Россия.

"Пока нет признаков того, что этот конфликт идет к концу. Вопрос решится военным способом и сейчас не похоже на то, что будет начинаться диалог. Мы не можем позволить, чтобы эта война продолжалась. Я готов помогать сторонам прекратить этот бессмысленный конфликт на основе Устава ООН и международного права", – сказал он.