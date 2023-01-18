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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН: Я не вижу окончания войны в Украине в ближайшем будущем

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У РФ и Украины нет оснований для переговоров, считает Гутерриш
У РФ и Украины нет оснований для переговоров, считает Гутерриш
Фото: ЕРА

Военные действия из-за вторжения России в Украину не прекратятся в 2023 году. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 18 января, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По его словам, окончание боев не прогнозируется, поскольку сейчас нет шанса на проведение переговоров между двумя сторонами.

"Эта война закончится. Все заканчивается, но я не вижу окончания этой войны в ближайшем будущем, к сожалению. Я не вижу шанса, что в настоящий момент могут быть мирные переговоры между двумя сторонами”, – сказал он.

13 января на заседании Совета безопасности ООН по Украине Гутерриш заявил, что готов способствовать прекращению войны, которую начала Россия.

"Пока нет признаков того, что этот конфликт идет к концу. Вопрос решится военным способом и сейчас не похоже на то, что будет начинаться диалог. Мы не можем позволить, чтобы эта война продолжалась. Я готов помогать сторонам прекратить этот бессмысленный конфликт на основе Устава ООН и международного права", – сказал он.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Зеленский заявил 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля 2023 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США), сообщил 12 января посол Украины в Турции Василий Боднар.

Теги: Россия, ООН, Всемирный экономический форум, Давос, переговоры, прогноз, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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