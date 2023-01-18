Путин сказал, что напал на Украину, "чтобы прекратить войну". В ОПУ ответили

По утверждению Путина, "Россия примирилась" с тем, что Крым и Донбасс являются частью Украины, но "не могла не отреагировать" на происходящее там Фото: ЕРА

Об этом он сказал в Санкт-Петербурге во время встречи с ветеранами Второй мировой войны и жителями блокадного Ленинграда, цитату приводит ТАСС.

"По сути полномасштабные боевые действия на Донбассе с 2014 года не прекращались – с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе "специальная военная операция", – это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", – заявил он.

Путин назвал Крым и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "исторически российскими".

"Это наши исторически территории, как я уже говорил, они после развала СССР – не буду давать оценок, здесь не место и не время – но Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Но тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить, после переворота государственного", – заявил он. "Переворотом" глава Кремля называет Революцию достоинства, которая прошла в Украине в конце 2013-го – начале 2014 года.

По мнению Путина, после революции в Украине "начали истреблять людей, которые проживают на этих территориях, только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком".

Рассуждения главы Кремля прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Путин очень предсказуем в своем "оруэллизме": "СВО" – это попытка прекратить войну… Война – это мир… Рабство – это свобода… Оккупированные земли Донбасса – это историческая часть России под диким названием "Л/ДНР". Прозрения не будет. Переговоры невозможны. Россия нацелена исключительно на войну", – написал он в Twitter.

Путін дуже передбачуваний у своєму «оруелізмі»:

«СВО – це спроба припинити війну…

Війна – це мир…

Рабство – це свобода…

Окуповані землі Донбасу – це історична частина Росії під дикою назвою Л/ДНР».

Прозріння не буде. Переговори неможливі. Росія націлена виключно на війну. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 18, 2023