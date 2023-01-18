Путин может объявить новую волну мобилизации в России в ближайшие дни. Возможно, уже сегодня – ISW

Аналитики обращают внимание, что спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил 17 января, что президент страны-оккупанта выступит с речью в Санкт-Петербурге 18 января в ознаменование 80-летия прорыва блокады Ленинграда, родного города Путина, в ходе Второй мировой войны.
"Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, и некоторые российские военные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной", – сказано в сообщении ISW.
Украинская и западная разведки также неоднократно предупреждали о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января, напомнили в Институте исследования войны.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января, и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных.