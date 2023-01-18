Путин может объявить новую волну мобилизации в России в ближайшие дни. Возможно, уже сегодня – ISW

Путин любит использовать символические даты для обращений к народу, поэтому 18 января от президента Рф ждут заявлений по войне в Украине, отмечают в ISW Фото: EPA

Аналитики обращают внимание, что спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил 17 января, что президент страны-оккупанта выступит с речью в Санкт-Петербурге 18 января в ознаменование 80-летия прорыва блокады Ленинграда, родного города Путина, в ходе Второй мировой войны.

"Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, и некоторые российские военные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной", – сказано в сообщении ISW.

Украинская и западная разведки также неоднократно предупреждали о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января, напомнили в Институте исследования войны.