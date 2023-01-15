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Политтехнолог Шейтельман: Путин контролирует Россию процентов на 20. Почему он так тянул с мобилизацией? Он был не уверен, что послушают и что вообще дадут с этим выступить в телевизоре

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После деоккупации Херсона Путин (на фото) "вообще не выступал", отметил Шейтельман
После деоккупации Херсона Путин (на фото) "вообще не выступал", отметил Шейтельман
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин до войны против Украины "контролировал Россию процентов на 80, а сегодня – на 20".

Такое мнение выразил живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Вот сегодня он приказы может отдавать только те, в которых он очень уверен, что они будут выполнены. А большинство приказов он отдать не может, – сказал Шейтельман. – Он почему так долго тянул с этой мобилизацией? Он был не уверен, что получится, что послушают, что вообще ему дадут в телевизоре выступить. А вдруг бы не дали? Вот записали бы – и не показали. И что бы он делал тогда? И нет мобилизации".

По словам политтехнолога, некоторые указы Путина "издаются потом" – задним числом. Так, после деоккупации Херсона президент РФ "вообще не выступал" – "не выступал долго, а потом начались какие-то очень робкие, странные выступления Путина", отметил Шейтельман.

"Первое выступление Путина после Херсона – знаете, чему было посвящено?.. Тому, что он присваивает Мелитополю и Мариуполю звания городов воинской славы за их противодействие немецким фашистам. Я это послушал... (Смеется). И говорю: "Стоп. Это сейчас самое важное? Ничего срочнее нет?"… А дальше ночью на сайте Кремля появляются указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю – это два разных указа – высокого звания "город воинской славы" за победу над фашизмом немецким. И тут я понял: "Ну конечно, это запись от 9 мая". В смысле, они к 9 мая это записывали, а не показали, потому что они Мариуполь не успели взять к 9 мая", – подчеркнул политтехнолог.

Шейтельман считает, что это делалось без участия Путина.

"Я думаю, что это не Путин сказал: "Покажите меня вот такого". Это там сидят эти в администрации [президента РФ]: "Чего? Где Володя-то? Володя в бассейне. Че будем делать? А че у нас есть? Ну вот в архиве есть. Ну давайте покажем, как он Мариуполю присваивает". Это уже без его решения. Я уверен, что это делается без него. И я думаю, что такого все больше, больше и больше. И доля этого растет", – резюмировал политтехнолог.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в феврале в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе 2023 года в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси. 11 января военная разведка Украины сообщила, что с 9 января в России ограничили выезд из страны военнообязанных, в Кремле это заявление назвали "информационной диверсией"

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне, и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, Мариуполь, Мелитополь, мобилизация, война России против Украины, интервью, мужчины, деоккупация, Михаил Шейтельман
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