Политтехнолог Шейтельман: Путин контролирует Россию процентов на 20. Почему он так тянул с мобилизацией? Он был не уверен, что послушают и что вообще дадут с этим выступить в телевизоре

Такое мнение выразил живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Вот сегодня он приказы может отдавать только те, в которых он очень уверен, что они будут выполнены. А большинство приказов он отдать не может, – сказал Шейтельман. – Он почему так долго тянул с этой мобилизацией? Он был не уверен, что получится, что послушают, что вообще ему дадут в телевизоре выступить. А вдруг бы не дали? Вот записали бы – и не показали. И что бы он делал тогда? И нет мобилизации".
По словам политтехнолога, некоторые указы Путина "издаются потом" – задним числом. Так, после деоккупации Херсона президент РФ "вообще не выступал" – "не выступал долго, а потом начались какие-то очень робкие, странные выступления Путина", отметил Шейтельман.
"Первое выступление Путина после Херсона – знаете, чему было посвящено?.. Тому, что он присваивает Мелитополю и Мариуполю звания городов воинской славы за их противодействие немецким фашистам. Я это послушал... (Смеется). И говорю: "Стоп. Это сейчас самое важное? Ничего срочнее нет?"… А дальше ночью на сайте Кремля появляются указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю – это два разных указа – высокого звания "город воинской славы" за победу над фашизмом немецким. И тут я понял: "Ну конечно, это запись от 9 мая". В смысле, они к 9 мая это записывали, а не показали, потому что они Мариуполь не успели взять к 9 мая", – подчеркнул политтехнолог.
Шейтельман считает, что это делалось без участия Путина.
"Я думаю, что это не Путин сказал: "Покажите меня вот такого". Это там сидят эти в администрации [президента РФ]: "Чего? Где Володя-то? Володя в бассейне. Че будем делать? А че у нас есть? Ну вот в архиве есть. Ну давайте покажем, как он Мариуполю присваивает". Это уже без его решения. Я уверен, что это делается без него. И я думаю, что такого все больше, больше и больше. И доля этого растет", – резюмировал политтехнолог.
Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью
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