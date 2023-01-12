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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политтехнолог Шейтельман: Считаю, что до конца войны в Украине остались считанные месяцы

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Шейтельман: Я не вижу политического запаса у россиян
Шейтельман: Я не вижу политического запаса у россиян
Скриншот: Шейтельман / YouTube

Живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман предполагает, что война России против Украины завершится в 2023 году. Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Шейтельман отметил, что он плохой прогнозист и его задача как политтехнолога – предлагать решения, а не делать прогнозы.

"Я правда плохой прогнозист. Знаете, чем отличается политолог от политтехнолога? [...] Мы, политтехнологи, предлагаем решения, а не прогнозы делаем", – рассказал он. 

По словам Шейтельмана, его просили спрогнозировать, когда завершится война, в мае прошлого года. Тогда Шейтельман сказал, что она еще будет продолжаться как минимум девять месяцев.   

"Там восьмой раз меня спросили, когда закончится война. Восьмой раз. А война шла два месяца всего лишь. Ну, начало мая. И когда восьмой раз спросили, я не выдержал и говорю: "Вы знаете, еще девять месяцев осталось". Вот я так почувствовал, что девять месяцев. Море возмущения. Просто все комментаторы: "Как? Что вы говорите? Что нам еще девять месяцев? Да невозможно. Как это может быть?" Вот когда мы воевали два месяца, девять месяцев казалось чем-то... "Ну как может быть еще девять?" Все же говорили, через две недели, через месяц, через два. Нет. Я говорю: "Ребята, девять месяцев – это вот точно, я вам обещаю. И когда вы возмущаетесь... Я понимаю тех, кто на фронте. Но нас на фронте мало кто смотрит. Но вы сидите и меня смотрите. Вы, скорее всего, в Киеве или вы во Львове. И нам с вами дан шанс победить мировое зло. И вы жалеете на это потратить девять месяцев вашей жизни? Что вы будете потом делать? Потом вы будете ипотеку платить и так далее. Правильно? А сейчас вы мировое зло побеждаете. И вот на это нужно девять месяцев", – рассказал он.

Сейчас, по словам политтехнолога, он более оптимистично настроен. 

"Сейчас я, наоборот, оптимист: я считаю, что все-таки остались месяцы, считанные месяцы. Потому что я не вижу политического запаса у россиян. Экономически – плевать. Они будут меньше есть – и все нормально. На войну они отправят еще сотни тысяч или миллионы. Тоже нет проблем. Понятно, что это будет заслуга ВСУ в любом случае. И то, что мы одержим какую-то очередную победу, – это надломит [Россию]. Вот что-то должно надломить. Российская Федерация сегодня – реально уже верблюд, которому не хватает соломинки. Это очень слабая штука. У них нет государства. Посмотрите внимательно: у них нет сегодня государства. Оно у них было какое-никакое, а сейчас его нет. Это набор случайных людей", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, разведка, прогноз, война России против Украины, Российская Федерация, Михаил Шейтельман
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