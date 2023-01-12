Политтехнолог Шейтельман: Когда случилась Буча, я понял, что мы столкнулись с той самой советской армией, только хуже

"Я пошел в армию: в стройбат. И я увидел советских людей. И я понял, что, оказывается, нет, то не настоящее, а вот настоящее. У меня был прямо интернационал. Я изучил все народности, национальности Советского Союза от литовцев до рутульцев. Мне пришлось самому поступить в литовцы, потому что... Вот тут я перехожу к русскому народу. Конечно, не дай Бог, это будет воспринято как национализм, но это такое: в полушутку", – отметил он.

По словам Шейтельмана, "у каждой национальности была своя общинность".

"Вот узбеки понимали, что они узбеки. И поэтому они вот здесь. И когда приходил новый узбек, он шел к узбекам, и ему говорили: "О, ты новый узбек". Он, с одной стороны, был дух, то есть у него как бы были определенные обязанности, безусловно, но, с другой стороны, он был в каком-то смысле под защитой узбекской общины, которая не будет его защищать в любой ситуации, но от беспредела будет защищать", – объяснил политтехнолог.

Он подчеркнул, что общины русских – "вообще не было".

"Вот русские – каждый сам за себя. А мне так повезло. Случайно я оказался в одном отделении... Все литовцы и я. Я за два года научился понимать литовский язык, естественно. Говорить не надо было, но я понимал все. Мы сидели целыми днями вместе. Вот. И все уже знали... Следующий призыв уже знал, что я литовец. Шейтельман – литовец, понятно. Фамилия литовская, ясное дело. Поэтому я прибился сразу вот к литовцам. Но там я увидел, да, что русские друг друга не защищают", – поделился наблюдениями Шейтельман.

Он сравнил увиденное ранее с тем, что происходит сейчас, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину в феврале 2022 года.

"Тот народ, который сегодня, и тот народ, который [я] даже тогда знал, – он разный. Когда случилась Буча [Киевской области, где россияне массово убивали мирных жителей], я много раз тогда размышлял прямо об этом. Я, с одной стороны, понимал, что мы столкнулись с той самой советской армией, в которой я служил. Прямо та самая советская армия. Но хуже. Понимаете? Хуже. Вот я прямо вспоминаю те времена и представляю, что нас бы тогда... Нас: ну стройбат, дикари абсолютные – нас бы куда-нибудь послали, и мы бы точно никого не насиловали", – заявил Шейтельман.

По словам политтехнолога, у них в армии был "один случай, когда изнасиловали ребята кого-то, будучи в увольнении".

"Но это прямо осуждалось общественно, по-настоящему. Я сейчас не про суды и ни про что. Нами самими всеми. Просто всеми", – объяснил Шейтельман.

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