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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политтехнолог Шейтельман: Путин – человек, способный не думать и воспринимать только хорошие новости

 
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Путин предпочитает получать хорошие новости и принимать "безболезненные" решения, считает Шейтельман
Путин предпочитает получать хорошие новости и принимать "безболезненные" решения, считает Шейтельман
Фото: EPA

У президента России Владимира Путина есть склонность жить сегодняшним днем и избегать принятия болезненных решений. Такое мнение выразил живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Чтобы понять человека, конечно, желательно попытаться войти в него, стать на мгновение им, чтобы представить себе примерный ход его мыслей. Как вам кажется, о чем Путин сейчас, в данный момент, думает?" – спросил основатель издания "ГОРДОН".

Шейтельман признался, что смотрел очень много интервью Гордона с бывшим другом Путина, бывшим российским банкиром Сергеем Пугачевым.

"И мне кажется, что это человек, который из тех, кто разговаривает сейчас вслух и говорит больше всех и наиболее откровенно о Путине как о человеке. И я благодаря вашим интервью, действительно, занимался ровно этим упражнением: залезал в лапти Путина", – рассказал он.

В частности, политтехнолог подметил такую черту Путина, как умение мыслить сегодняшним днем.

"Вот абсолютно сегодняшним днем. У него это железно. Путин действительно в таком смысле велик. Ну, пусть отрицательный персонаж. Мы же сейчас не про это говорим. Да? Но он умеет мыслить сегодняшним днем", – утверждает Шейтельман.

По его наблюдениям, президент страны-оккупанта "умеет для себя выжать максимум из того, что есть сегодня".

"Не заботясь ни о вчера, про которое он может врать... Ему же наплевать, что он вчера говорил. Это уже неважно. Все: проехали. Что было вчера, неважно. И не задумываясь о том, что будет завтра. Это, конечно, в долгую всегда проигрыш, но в короткую – много шансов", – считает политтехнолог.

Он убежден, что "сегодня, конечно же, он [Путин] почти не думает".

"Человек, который, как говорили, плавает в бассейне по три часа в день, – по крайней мере, до войны такое про него рассказывали – этот человек способен не думать. Это очень важное умение: не думать. И воспринимать, как говорил Пугачев, только хорошие новости. "А что мы можем хорошего сделать сегодня? Например, мы можем призвать 100 тыс. человек? Можем. Давайте призовем. Мы можем объявить перемирие?" – полагает Шейтельман.

Он предположил, что Путину приносят список предложений на выбор.

"Из них 50 – это больные компромиссы, болезненные, а 50 – что-то безболезненное. Вот безболезненно – предложить перемирие на Рождество. Это безболезненно для него и, мало того, имеет какой-то шанс. Как выяснилось, провалившийся полностью, это не сработало. "Но это мы можем попробовать, потому что это безболезненно", – говорит политтехнолог.

Он резюмирует, что "Путин не принимает болезненных решений – он принимает безболезненные решения".

"Вот и все, что у него есть в голове. "Что я могу сделать сегодня, чтобы ничего не изменилось? Я могу призвать еще десятки тысяч людей? Могу. Сотни тысяч? Могу. Я могу взять Киев? Не могу. Могу изобразить, что я пытаюсь брать Киев? Могу". Вот он что может, то и делает. По-моему, это его метод. Это метод жизни его" – резюмировал Шейтельман.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Кремль, оккупация, вторжение, политика, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев, интервью, власть, российские оккупанты, Михаил Шейтельман
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