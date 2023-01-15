Политтехнолог Шейтельман: Путин – человек, способный не думать и воспринимать только хорошие новости

"Чтобы понять человека, конечно, желательно попытаться войти в него, стать на мгновение им, чтобы представить себе примерный ход его мыслей. Как вам кажется, о чем Путин сейчас, в данный момент, думает?" – спросил основатель издания "ГОРДОН".

Шейтельман признался, что смотрел очень много интервью Гордона с бывшим другом Путина, бывшим российским банкиром Сергеем Пугачевым.

"И мне кажется, что это человек, который из тех, кто разговаривает сейчас вслух и говорит больше всех и наиболее откровенно о Путине как о человеке. И я благодаря вашим интервью, действительно, занимался ровно этим упражнением: залезал в лапти Путина", – рассказал он.

В частности, политтехнолог подметил такую черту Путина, как умение мыслить сегодняшним днем.

"Вот абсолютно сегодняшним днем. У него это железно. Путин действительно в таком смысле велик. Ну, пусть отрицательный персонаж. Мы же сейчас не про это говорим. Да? Но он умеет мыслить сегодняшним днем", – утверждает Шейтельман.

По его наблюдениям, президент страны-оккупанта "умеет для себя выжать максимум из того, что есть сегодня".

"Не заботясь ни о вчера, про которое он может врать... Ему же наплевать, что он вчера говорил. Это уже неважно. Все: проехали. Что было вчера, неважно. И не задумываясь о том, что будет завтра. Это, конечно, в долгую всегда проигрыш, но в короткую – много шансов", – считает политтехнолог.

Он убежден, что "сегодня, конечно же, он [Путин] почти не думает".

"Человек, который, как говорили, плавает в бассейне по три часа в день, – по крайней мере, до войны такое про него рассказывали – этот человек способен не думать. Это очень важное умение: не думать. И воспринимать, как говорил Пугачев, только хорошие новости. "А что мы можем хорошего сделать сегодня? Например, мы можем призвать 100 тыс. человек? Можем. Давайте призовем. Мы можем объявить перемирие?" – полагает Шейтельман.

Он предположил, что Путину приносят список предложений на выбор.

"Из них 50 – это больные компромиссы, болезненные, а 50 – что-то безболезненное. Вот безболезненно – предложить перемирие на Рождество. Это безболезненно для него и, мало того, имеет какой-то шанс. Как выяснилось, провалившийся полностью, это не сработало. "Но это мы можем попробовать, потому что это безболезненно", – говорит политтехнолог.



Он резюмирует, что "Путин не принимает болезненных решений – он принимает безболезненные решения".

"Вот и все, что у него есть в голове. "Что я могу сделать сегодня, чтобы ничего не изменилось? Я могу призвать еще десятки тысяч людей? Могу. Сотни тысяч? Могу. Я могу взять Киев? Не могу. Могу изобразить, что я пытаюсь брать Киев? Могу". Вот он что может, то и делает. По-моему, это его метод. Это метод жизни его" – резюмировал Шейтельман.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

ВИДЕО