Политтехнолог Шейтельман: Думаю, на Рождество Путину сказали: "Владимир Владимирович, в храм!" – "Куда?" – "В храм". – "Ну давайте". Поэтому не было ни Собянина, ни Медведева, ни каких-то жен

"Я не знаю, видели ли вы Путина в церкви на Рождество и обратили ли вы внимание на выражение его лица, на его глаза, на его осанку... Вот жалко, что я не специалист по осанке, по выражению лица. Есть ведь люди, которые читают по глазам, по лицу, по спине, по ногам, по коленям – по всему. Читают человека и видят его насквозь. Что вы увидели в Путине в церкви?" – спросил Гордон.

Шейтельман ответил: "Вам повезло, что вы не умеете читать по осанке".

"Потому что, как говорил [бард Александр] Галич, "не верьте ему, гоните его: он врет". Не важно, что он дальше говорил. Путин всегда врет. Поэтому любую осанку он может изобразить. Он очень хороший актер, все у него получается. Не надо верить", – заявил он

Политтехнолог добавил, что "многие годы" видит все и следит за всем, что делает Путин, – "за каждым его жестом, движением".

"Так получилось, что меня мобилизовали на войну с Путиным в 2000 году: когда еще никто не знал, что он будущий враг. Ну так получилось. И поэтому я все эти годы за ним слежу. Да, церковь я, конечно, видел. Главное – это, конечно, его одиночество. И правда, главное – это его одиночество. Очень важная, кстати, деталь, что интересно, на этой картинке – это не осанка Путина, а елка. Вы заметили елку?" – спросил он.

Гордон признался, что не заметил.

"А там стоит елка. Вот гляньте потом на скриншотик: на елку и как она установлена. Это свидетельствует об одном: это ставилось за одну секунду. Вот нужно было срочно сказать: "Прямо сейчас поставьте здесь елку". Потому что ее пластилином прилепили. Это прямо видно в кадре. "Чем? Как? Давайте... Здесь что? О, пластилина гора. Давайте пластилин", – рассказал Шейтельман.

По его наблюдениям, не только для "рождественского", но и для всех последних опубликованных видео с Путиным, которые публикуются, характерно то, что все они "сделаны наспех, все не подготовлены, не продуманы, у этого нет стратегии".

"Все его выступления поэтому каждый день совершенно новые. Кто в лес, кто по дрова. Понимаете? Сегодня одно, завтра другое. Тут он миротворец, завтра "мы сейчас перещелкаем [обещанные Украине американские системы противоракетной обороны] Patriot и еще что-то, то вдруг он открывает индюшарни в Тюмени... Совершенно набор случайных операций, который пришел в голову человеку", – считает политтехнолог.

Шейтельман, глядя на Путина, верит, что последний месяц президенту страны-оккупанта "очень плохо".

"Это видно. Это видно по его эмоциональной неустойчивости в плане того, что, мне кажется, сегодня каждое решение принимается утром. Утром проснулся Путин – "все: будем мобилизацию делать". Утром проснулся Путин – "будем бомбить энергосистему". А на следующее утро: "Будем бомбить? Нет, сегодня не будем бомбить энергосистему. Сегодня, наоборот, поедем в Воронеж". Ну почему-то в Воронеж", – полагает он.

По мнению политтехнолога, такой подход он в очередной раз наблюдал и в "этой рождественской штуке" Путина.

"Я думаю, как происходило дело? Пришли к нему: "Владимир Владимирович, так а в храм?" – "Куда?" – "В храм". – "Зачем?" – "Надо же, люди..." – "А... Давайте". И поэтому не было ни [мэра Москвы Сергея] Собянина, который обычно бывал, ни [экс-президента России, заместителя секретаря Совета безопасности РФ Дмитрия] Медведева, ни каких-то жен... Ни жены Медведева – никого. "Ладно, дайте, сейчас. Где тут?.. Это храм?" – "Здесь храм". – "Все: давайте". И тут кто-то: "Елку, елку!" – "На елку, все", – описал он.

Политтехнолог отмечает, что "все эти действия очень суматошные" и это хорошо для Украины.

"В этом один из залогов наших будущих успехов, я считаю. Была бы у них стратегия – нам было бы в 100 раз сложнее. У них нет ни цели, ни стратегии. Это правда. У них она была 24-го [февраля 2022 года]. Новой у них нет. Плана и не было", – резюмировал Шейтельман.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube