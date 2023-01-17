Данилов о новой волне мобилизации в РФ: Для нас это вызов

"Для нас это вызов, – сказал он, отвечая на вопрос журналиста. – Мобилизация там не останавливалась, она идет. Идет подготовка, нам не нужно к этому пренебрежительно относиться. Еще раз подчеркиваю: они будут хотеть сделать еще одну попытку наступления. Мы должны к этому готовиться, просить наших партнеров давать нам как можно больше оружия и помощи, чтобы мы были готовы".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. отправлены в зону боевых действий в Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

По информации украинской военной разведки, начало мобилизации было намечено на 15 января и в рамках новой волны в январе – феврале планируют мобилизовать еще 500 тыс. военных.