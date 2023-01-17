Украине сейчас помогает очень много стран, но некоторые просят не афишировать это – Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью "Суспільному" в контексте ответа на вопрос о переговорах президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, есть ли риск, что сложатся условия, при которых Украина может быть вынуждена согласиться на так называемый "Минск-3".

"В каждой стране происходят свои процессы. В Турции летом выборы. Президент каждой страны хочет быть миротворцем, останавливать войны и зарабатывать авторитет среди людей, которые пойдут на голосования. У каждой страны есть своя жизнь. Мы можем по-разному относиться к странам, но к Турции мы относимся с уважением. Они нам очень много помогают. Слово Bayraktar было очень важно именно в то время и мы очень благодарны туркам, что они нам помогали. И не только в этих вопросах. Сейчас очень много стран нам помогает. Но некоторые просят: "Не афишируйте, не рассказывайте". Они имеют свое видение, почему именно так. Я могу сказать, что когда закончится война нашей победой мы можем узнать о многих странах, о которых на сегодняшний даже возможно не вспоминаем", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)