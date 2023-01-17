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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине сейчас помогает очень много стран, но некоторые просят не афишировать это – Данилов

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По словам Данилова, после завершения войны может стать известно о помощи Украине от стран, о которых сейчас "даже возможно не вспоминают"
По словам Данилова, после завершения войны может стать известно о помощи Украине от стран, о которых сейчас "даже возможно не вспоминают"
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Есть страны, которые просят не афишировать предоставление Украине помощи в условиях войны с Россией.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью "Суспільному" в контексте ответа на вопрос о переговорах президента Турции Реджепа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, есть ли риск, что сложатся условия, при которых Украина может быть вынуждена согласиться на так называемый "Минск-3". 

"В каждой стране происходят свои процессы. В Турции летом выборы. Президент каждой страны хочет быть миротворцем, останавливать войны и зарабатывать авторитет среди людей, которые пойдут на голосования. У каждой страны есть своя жизнь. Мы можем по-разному относиться к странам, но к Турции мы относимся с уважением. Они нам очень много помогают. Слово Bayraktar было очень важно именно в то время и мы очень благодарны туркам, что они нам помогали. И не только в этих вопросах. Сейчас очень много стран нам помогает. Но некоторые просят: "Не афишируйте, не рассказывайте". Они имеют свое видение, почему именно так. Я могу сказать, что когда закончится война нашей победой мы можем узнать о многих странах, о которых на сегодняшний даже возможно не вспоминаем", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Турция, переговоры, военная помощь, помощь, война России против Украины, Алексей Данилов
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