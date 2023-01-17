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Данилов: Путину нужно к гробу готовиться, а не к выборам

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Данилов: Никаких выборов в России уже давно нет. И гражданского общества там не существует
Данилов: Никаких выборов в России уже давно нет. И гражданского общества там не существует
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В Российской Федерации нет гражданского общества. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью "Суспільному", которое вышло 16 января.

Об этом Данилов заявил, реагируя на реплику ведущего о том, что президент РФ Владимир Путин начал готовиться к выборам. 

"Путину нужно к гробу готовиться, а не к выборам. А что касается российского общества – у меня всегда возникает вопрос: "А где оно?". Путин просто уничтожил российское общество. Там нет сегодня никаких свобод. Вы не можете даже свою мысль вслух произносить. Если у вас какое-то другое мнение, вы должны написать, что являетесь агентом какой-то другой цивилизации, временно находитесь в России", – сказал он. 

Вероятно, Данилов имел в виду "иноагентов" – общественных деятелях, СМИ, которые в РФ должны указывать, что им присвоен такой статус. 

"[Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер обязал евреев носить звезду Давида. Так [Путин] делает то же. Путин – это современный Гитлер. И там никакого гражданского общества не существует. Это люди, которые с утра до вечера живут телевидением. [...] Смотрите, никаких выборов в России уже давно нет. И когда мы говорим "выборы", нужно понимать, о каком толковании идет речь", – добавил он. 

Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Очередные президентские выборы в РФ, в соответствии с законодательством страны, должны пройти в марте 2024 года. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, Адольф Гитлер, гражданское общество, нацисты, Алексей Данилов
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