Данилов: Путину нужно к гробу готовиться, а не к выборам

Данилов: Никаких выборов в России уже давно нет. И гражданского общества там не существует Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом Данилов заявил, реагируя на реплику ведущего о том, что президент РФ Владимир Путин начал готовиться к выборам.

"Путину нужно к гробу готовиться, а не к выборам. А что касается российского общества – у меня всегда возникает вопрос: "А где оно?". Путин просто уничтожил российское общество. Там нет сегодня никаких свобод. Вы не можете даже свою мысль вслух произносить. Если у вас какое-то другое мнение, вы должны написать, что являетесь агентом какой-то другой цивилизации, временно находитесь в России", – сказал он.

Вероятно, Данилов имел в виду "иноагентов" – общественных деятелях, СМИ, которые в РФ должны указывать, что им присвоен такой статус.

"[Лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер обязал евреев носить звезду Давида. Так [Путин] делает то же. Путин – это современный Гитлер. И там никакого гражданского общества не существует. Это люди, которые с утра до вечера живут телевидением. [...] Смотрите, никаких выборов в России уже давно нет. И когда мы говорим "выборы", нужно понимать, о каком толковании идет речь", – добавил он.