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ВОЙНА В УКРАИНЕ

“Ничего не получится и в этот раз”. В украинской разведке рассказали, что Путин поручил Герасимову захватить Донбасс к марту 2023 года

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Путин назначил новый срок, к которому армия РФ должна полностью оккупировать Донбасс
Путин назначил новый срок, к которому армия РФ должна полностью оккупировать Донбасс
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин поручил новому командующему группировкой российских войск в Украине, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта 2023 года. Об этом 16 января заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов в прямом эфире телеканала Freedom.

“Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении – это Донбасс. И очередные сроки, которые он [Путин] определяет уже для Герасимова, как для нового “руководителя СВО”, а на самом деле войны против Украины, и Герасимов эти цели опускает уже ниже – это цели захвата Донбасса и формирование там определенной зоны безопасности уже до марта месяца [2023 года]”, - сказал Юсов

Он напомнил, что это уже не первые установленные захватчиками сроки по захвату, которые каждый раз переносились.

Представитель ГУР МО обратил внимание на то, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач.

"Год, как они "три дня берут Киев". Ну, в общем, [есть у оккупантов] новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз", – заметил Юсов.

По его словам, российский президент не обращает внимания на то, что в действительности происходит на фронте. Его основной целью продолжает оставаться уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, уничтожение Украины как независимого государства.

Юсов рассказал, что у разведки есть информация о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта. Вся информация отслеживается и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны", – подытожил представитель ГУР МО.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация" и "денацификация". По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился.

По состоянию на 15 января 2023 года российские оккупанты контролируют часть территорий Херсонской, Николаевской (Кинбурнская коса), Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также АР Крым.

Бои продолжаются на юге и востоке Украины. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории. 28 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел. В частности, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, оккупация, Запорожская область, Андрей Юсов, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты, деоккупация
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