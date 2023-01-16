“Ничего не получится и в этот раз”. В украинской разведке рассказали, что Путин поручил Герасимову захватить Донбасс к марту 2023 года

“Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении – это Донбасс. И очередные сроки, которые он [Путин] определяет уже для Герасимова, как для нового “руководителя СВО”, а на самом деле войны против Украины, и Герасимов эти цели опускает уже ниже – это цели захвата Донбасса и формирование там определенной зоны безопасности уже до марта месяца [2023 года]”, - сказал Юсов

Он напомнил, что это уже не первые установленные захватчиками сроки по захвату, которые каждый раз переносились.

Представитель ГУР МО обратил внимание на то, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач.

"Год, как они "три дня берут Киев". Ну, в общем, [есть у оккупантов] новые цели и новые задачи. Ничего не получится и в этот раз", – заметил Юсов.

По его словам, российский президент не обращает внимания на то, что в действительности происходит на фронте. Его основной целью продолжает оставаться уничтожение украинцев как отдельного народа и нации, уничтожение Украины как независимого государства.

Юсов рассказал, что у разведки есть информация о признаках подготовки российской оккупационной армией наступления на Запорожском направлении.

"Да, безусловно, такие данные есть. Это может свидетельствовать как о прямой подготовке к наступательным действиям со стороны противника, так и об определенных обманных действиях для того, чтобы информационную кампанию проводить и скрыть истинные намерения свои на других направлениях фронта. Вся информация отслеживается и соответствующие выводы, и мероприятия проводятся со стороны украинских Сил обороны", – подытожил представитель ГУР МО.