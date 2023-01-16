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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовится сделать "крайний рывок", это может быть на годовщину вторжения, может быть в марте – Данилов

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Данилов назвал "последним звонком" назначение Герасимова
Данилов назвал "последним звонком" назначение Герасимова
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Россия готовится сделать так называемый последний рывок в ходе полномасштабного вторжения в Украину, замена командующего российской группировкой войск в Украине Сергея Суровикина на главу Генштаба Валерия Герасимова дает основания делать такие выводы. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал в интервью "Суспільному", которое вышло 16 января.

Он высказал мнение, что поставки вооружения партнерами ускорятся, учитывая процессы, которые происходят в РФ.

"Понимая, что происходит в России, понимаем, что они [оккупанты] попытаются сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что именно с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей. Использовали "Вагнер", использовали кадыровцев. Сейчас идет на замену российская армия. И это дает основания говорить, что само назначение Герасимова свидетельствует о том, что для них это так называемый последний звонок. После этого уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. И поэтому они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", – добавил Данилов.

Отвечая на вопрос, когда может быть такой "последний рывок", секретарь СНБО не исключил, что это может произойти в годовщину начала полномасштабного вторжения – 24 февраля. 

"Это может быть и на годовщину. Для них эти годовщины, даты являются чем-то сакральным. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день. И мы готовимся", – сказал он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 января 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине. Предыдущий командующий, генерал Суровикин, стал заместителем Герасимова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал назначение Герасимова командующим войсками РФ в Украине "реваншем генералитета классического", который таким образом хочет уменьшить влияние на военные решения владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и представителей Федеральной службы безопасности РФ.

Замена Суровикина на Герасимова – важное изменение в подходе президента РФ Владимира Путина к управлению войной, считают в британской разведке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, наступление, война России против Украины, Валерий Герасимов, Алексей Данилов, назначение, ЧВК
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