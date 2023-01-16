Россия готовится сделать "крайний рывок", это может быть на годовщину вторжения, может быть в марте – Данилов

Он высказал мнение, что поставки вооружения партнерами ускорятся, учитывая процессы, которые происходят в РФ.

"Понимая, что происходит в России, понимаем, что они [оккупанты] попытаются сделать так называемый крайний рывок. Они к этому готовятся. Мы более чем уверены, что именно с этим связаны те процессы, которые на сегодняшний день происходят по смене людей. Использовали "Вагнер", использовали кадыровцев. Сейчас идет на замену российская армия. И это дает основания говорить, что само назначение Герасимова свидетельствует о том, что для них это так называемый последний звонок. После этого уже не на кого будет менять, не на кого будет списывать те поражения, которые они обязательно получат на нашей территории. И поэтому они к этому готовятся, и мы должны к этому готовиться", – добавил Данилов.

Отвечая на вопрос, когда может быть такой "последний рывок", секретарь СНБО не исключил, что это может произойти в годовщину начала полномасштабного вторжения – 24 февраля.

"Это может быть и на годовщину. Для них эти годовщины, даты являются чем-то сакральным. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день. И мы готовимся", – сказал он.

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