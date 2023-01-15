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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путина лечат конским навозом, ампутация Пригожина, царь России Кадыров, шаман в психушке. Интервью Бацман с Бабченко. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с российским журналистом Аркадием Бабченко.

Во время интервью Бабченко говорил о:

  • том, почему президент РФ Владимир Путин собирает гигантскую армию и зачем он переставляет местами главу Генштаба РФ Валерия Герасимова, бывшего уже руководителя российской группировки войск в Украине Сергея Суровикина и начальника главного штаба сухопутных войск Александра Лапина;
  • новой тактике россиян и вероятности повторного наступления на Киев;
  • том, когда наступит перелом в войне и будет ли третья мировая война;
  • том, почему вагнеровцы в Госдуме – отличная идея;
  • том, кто подсадил Путина на шаманов;
  • том, как лишить Россию ядерного оружия;
  • том, снесет ли основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин Путина;
  • том, устроят ли бандиты Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова в РФ Сомали. 

Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета по специальности юриспруденции по международному праву. Участник первой и второй чеченской войн.

После демобилизации работал военкором в российских изданиях. Выступил против российской агрессии в Украине. С 2017 года Бабченко находится за пределами РФ. До 2019 года он жил в Украине, потом переехал в Израиль.

В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года стало известно, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья Уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, война, Москва, Аркадий Бабченко, агрессия, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, третья мировая война, Валерий Герасимов, интервью, Евгений Пригожин, Сергей Суровикин, войска, россияне, Александр Лапин
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