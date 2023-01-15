Путина лечат конским навозом, ампутация Пригожина, царь России Кадыров, шаман в психушке. Интервью Бацман с Бабченко. Трансляция

Во время интервью Бабченко говорил о:
Бабченко родился 18 марта 1977 года в Москве. Окончил юридический факультет Современного гуманитарного университета по специальности юриспруденции по международному праву. Участник первой и второй чеченской войн.
После демобилизации работал военкором в российских изданиях. Выступил против российской агрессии в Украине. С 2017 года Бабченко находится за пределами РФ. До 2019 года он жил в Украине, потом переехал в Израиль.
В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов. В январе 2023 года стало известно, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья Уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.