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"Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле". Бабченко прокомментировал объявление в розыск в России

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Бабченко полагает, что в России его могут обвинять в госизмене
Бабченко полагает, что в России его могут обвинять в госизмене
Фото: Бабченко / Telegram

Российский журналист Аркадий Бабченко 12 января в Telegram прокомментировал новость о том, что в министерство внутренних дел России его объявил в розыск.

"Ищет полиция в списках экстремиции... Кстати, если статья не указана – это стопудов по линии ФСБ. Какая-нибудь госизмена и предательство Родины. Здорово, следователи мамкины! Ну вот он я. Рядом со швейцарским "Заурером" стою. Вон, видите? С сигареткой в зубах. Это я", – написал журналист, обнародовав фотографию на фоне грузовиков для украинских защитников, на которые он собирал средства в соцсетях.

Журналист допустил свое скорое возвращение в РФ, откуда уехал более пяти лет назад.

"Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле. А, ладно, сидите. Я сам приеду. Скоро уже", – пообещал Бабченко.

12 января СМИ обнаружили в базе российского МВД информацию о том, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.

Контекст:

Бабченко с 2017 года находится за пределами РФ. До 2019 года он жил в Украине, затем сообщил об отъезде из страны. В последние годы журналист негативно высказывается о властях России. В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов, пишет "Медуза".

В настоящее время Бабченко, помимо журналистской деятельности, в качестве волонтера собирает средства и  закупает технику и оборудование для украинских защитников.

В июне 2018 года украинские правоохранители сообщили, что Бабченко убит. Спустя сутки стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.

Теги: Россия, Израиль, розыск, ФСБ, Аркадий Бабченко, предательство, госизмена
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