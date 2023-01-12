"Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле". Бабченко прокомментировал объявление в розыск в России

Бабченко полагает, что в России его могут обвинять в госизмене Фото: Бабченко / Telegram

"Ищет полиция в списках экстремиции... Кстати, если статья не указана – это стопудов по линии ФСБ. Какая-нибудь госизмена и предательство Родины. Здорово, следователи мамкины! Ну вот он я. Рядом со швейцарским "Заурером" стою. Вон, видите? С сигареткой в зубах. Это я", – написал журналист, обнародовав фотографию на фоне грузовиков для украинских защитников, на которые он собирал средства в соцсетях.

Журналист допустил свое скорое возвращение в РФ, откуда уехал более пяти лет назад.

"Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле. А, ладно, сидите. Я сам приеду. Скоро уже", – пообещал Бабченко.

12 января СМИ обнаружили в базе российского МВД информацию о том, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.