"Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле". Бабченко прокомментировал объявление в розыск в России

"Ищет полиция в списках экстремиции... Кстати, если статья не указана – это стопудов по линии ФСБ. Какая-нибудь госизмена и предательство Родины. Здорово, следователи мамкины! Ну вот он я. Рядом со швейцарским "Заурером" стою. Вон, видите? С сигареткой в зубах. Это я", – написал журналист, обнародовав фотографию на фоне грузовиков для украинских защитников, на которые он собирал средства в соцсетях.
Журналист допустил свое скорое возвращение в РФ, откуда уехал более пяти лет назад.
"Пишите на адрес: Израиль, Хайфа, тете Циле. А, ладно, сидите. Я сам приеду. Скоро уже", – пообещал Бабченко.
12 января СМИ обнаружили в базе российского МВД информацию о том, что Бабченко объявлен в розыск. В его карточке не указана статья уголовного кодекса РФ, в связи с обвинением по которой журналист разыскивается.
Бабченко с 2017 года находится за пределами РФ. До 2019 года он жил в Украине, затем сообщил об отъезде из страны. В последние годы журналист негативно высказывается о властях России. В 2020 году Росфинмониторинг включил Бабченко в перечень террористов и экстремистов, пишет "Медуза".
В настоящее время Бабченко, помимо журналистской деятельности, в качестве волонтера собирает средства и закупает технику и оборудование для украинских защитников.
В июне 2018 года украинские правоохранители сообщили, что Бабченко убит. Спустя сутки стало известно, что убийство инсценировали, а Бабченко жив. В СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили покушение на Бабченко, а инсценировка понадобилась, чтобы раскрыть их планы.